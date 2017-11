Bullrich: "Hay grupos violentos que no respetan la ley"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que hay "grupos violentos" que "no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan al Estado, la Constitución y los símbolos", al referirse a la muete de un balazo del joven Rafael Nahuel.

"En el sur de nuestro país han ocurrido en estos últimos años más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a nosotros a caraterizar que estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia.

Son grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la argentina, que no aceptan el estado, la constitución, los símbolos, que se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos", dijo Bullrich.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno junto a su par de Justicia, Germán Garavano, la ministra dijo que "estos grupos no tienen reivindicaciones ni son grupos de protesta sino que son grupos que han tomado a la violencia como la forma de acción política".