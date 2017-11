Lerner y un concierto íntimo en el Bustelo

COMPARTIDOS: 0

Por Joaquín Toledo

El cantautor Alejandro Lerner ya está en Mendoza para presentarse esta noche sobre el escenario del Auditorio Ángel Bustelo.

A beneficio de la Fundación Conin y otras iniciativas solidarias de la provincia, el artista interpretará su show Reencuentro, en el que a lo largo de tres horas, repasa todos los éxitos de su carrera como Amarte así, Volver a Empezar o Después de ti, Todo a pulmón, entre otros.

Antes del recital que comenzará a las 20, Lerner dio una conferencia de prensa en el Hotel Intercontinental y El Ciudadano estuvo ahí.

"Creo que va a ser un concierto íntimo, en el que yo pueda desplegar un repertorio más amplio, pueda escuchar más al público y tratar de entenderlos más y, dentro de lo que tenemos preparado va a haber, por supesto, temas clásicos y algunas novedades de mi último disco (Auténtico)", adelantó.

Luego de una larga carrera, Lerner sorprendió hace unos años con producciones publicadas de forma independiente. En cuanto a esa forma de trabajar, el cantante explicó: "Después de casi 30 años de estar en la industria discográfica, hubo un quiebre y me sentí un poquito desatendido por una de las compañías más grandes. Hubo encontronazos ideológicos con la industria, entonces me enojé y decidí estar independiente por una década y tener mi propia compañía discográfica y ser mi propio manager. Lo cual ha sido, muy liberador, porque pude estar más con mi familia. Creo que valió la pena haberme alejado de la industria".

De todas maneras, en su último disco de estudio, el artista regresó a la 'industria' para grabar su más reciente álbum bajo el sello de Sony Music. "Llegó Tomás (su hijo) con un pan bajo el brazo y vino la compañía más grande del mundo que es Sony, escuchó el material y me ofreció hacer el disco Auténtico que tuvo una nominación a los Grammy, que ganó el Premio Gardel. Además este año pusieron mi nombre en la calle Corrientes, tengo un tema en una serie nueva que se llama Cuentame como pasó, entonces, ser valorado por lo último que uno está haciendo, teniendo tantas referencias históricas, me gusta", contó Lerner que, de todos modos aclaró: "Los clásicos son clásicos y uno los reniega, los celebra y los agradece".

Hablando de lo musical, el cantante se describió aclarando: "Yo nací con el rock, pero siempre tuve una cultura pop, porque los Beatles no eran rock y yo aprendí de los Beatles, que tenían una diversidad extraordinaria. El rock argentino también era eso y yo creo que soy un poquito la mezcla de todo eso y no necesito delinearlo más. También toco jazz. Soy un artista que quiere probar cosas y que se juega. No tengo límites, creo que en el arte no tiene que haber límites".

Por Conin

Alejandro Lerner llega a Mendoza para tocar en beneficio de la Fundación Conin, por eos comentó: "Yo pude leer bastante de lo que hace todo este grupo de gente y la verdad que son esos héroes que a veces la sociedad argentina no termina de reconocer. Más allá de hablar de mi concierto, es importante hablar del trabajo de la fundación con la desnutrición y como se fue gestando. Yo valoro a mucha gente que se puede valorar en vida. Creo que la Argentina tiene próceres, pero las cámaras están distraídas apuntando a otras cosas".

Sobre el show

Alejandro Lerner Reencuentro

Lugar: Auditorio Ángel Bustelo (Peltier 611)

Hora: 20