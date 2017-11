Dura afirmación: "Están todos fallecidos"

La referente de Cambiemos Elisa Carrió fue una de las protagonistas de la mesa de Mirtha Legrand del sábado por la noche, en un programa que estuvo 100 por ciento dedicado a la búsqueda del submarino ARA San Juan. La diputada oficialista no se puso colorada a la hora de dar la versión oficial, que el Gobierno "no tiene respaldo legal para decir".

Como de costumbre, sin pelos en la lengua, Lilita dijo: "El acontecimiento es irreversible. Están todos, seguramente, fallecidos. No hay una base legal. Hasta que no se encuentren (los cuerpos), el Gobierno no tiene un respaldo legal para decir esto. Es una presunción de fallecimiento".

Además de la conductora y la diputada nacional, a la tradicional mesa de la TV argentina se sentaron el periodista Eduardo Feinmann; el ex comandante del ARA San Juan Carlos Zavalla; y la esposa del tripulante Germán Oscar Suárez, Itatí Leguizamón.

"Le dije a Marcos (Peña) que quería toda la verdad y el me contó que hubo un problema con las baterías, que la conducción de la Armada lo supo y que luego lo comunicó al Ministerio de Defensa. Ahora voy a investigar para que se sepa toda la verdad", aseveró la cofundadora de Cambiemos al mirar de frente a Leguizamón.