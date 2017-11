Con Bou desde el arranque, Boca va por la recuperación

COMPARTIDOS: 0

Luego de la derrota frente a Racing, la primera del campeonato para Boca, el Xeneize buscará, esta noche, a partir de las 21.30, un triunfo frente a Rosario Central en el siempre complicado Gigante de Arroyito.

Sin dudas, el duelo no será nada sencillo para los dirigidos por los mellizos Barros Schelotto, ya que enfrentarán a un rival que siempre los complica y que los dejó afuera de la Copa Argentina. Para colmo, su goleador Darío Benedetto, no podrá estar en cancha luego de la dura lesión que sufrió frente a la Academia y su lugar lo ocupará Walter Bou, que hace casi un año que no convierte (351 días).

El último gol de la Pantera fue nada más y nada menos que ante River Plate, en el Superclásico que Boca ganó 4 a 2 en el Monumental el 11 de diciembre del año pasado.

El árbitro del encuentro será Patricio Loustau y las formaciones ya estarían confirmadas.

El Canalla formaría con Ledesma; Ferrari, Tobio, Martínez y Parot; Camacho, Gil, González y Carrizo, Rubén y Zampedri.

Boca saldrá a la cancha con Rossi; Peruzzi, Goltz, Magallán y Fabra; Nández, Barrios, Cardona y Pérez; Pavón y Bou.