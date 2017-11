Mar del Plata: le dieron 22 años de cárcel a un violador reincidente

COMPARTIDOS: 0

La Justicia de Mar del Plata condenó a 22 años de prisión al violador reincidente Rubén Galera por haber abusado de una joven, en el marco de un hecho que fue cometido luego de lograr una libertad condicional tras cumplir 12 años de prisión por una violación en Miramar.



Este viernes los jueces Fabián Riquert, Juan Manuel Sueyro y Mariana Irianni, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 3, tomaron los mismos fundamentos explayados por la fiscal Andrea Gómez y, tal como lo solicitó, condenaron a la citada pena de prisión a Galera por los delitos de "robo agravado por el uso de arma blanca en concurso real con abuso sexual con acceso carnal" con el agravante de ser reincidente en delitos contra la integridad sexual de mujeres.



Ruben Galera llegó a juicio por pedido de la víctima, quien rechazó toda posibilidad de resolver el asunto en juicio abreviado ya que, desde un primer momento, le había comentado a la fiscal Gómez que "quería contar su verdad" ante los jueces.



El relato de la joven, que tenía 22 años cuando Galera la interceptó en una parada de colectivo en Playa Los Lobos, la asaltó y la violó, resultó una prueba fundamental para los jueces que valoraron el valor de la víctima para poder hablar y la precisión de sus palabras.



Durante el juicio quedó demostrado que el 6 de mayo de 2016, cuando la denunciante esperaba el colectivo en la calle 5 y la ruta 11, en la zona de Playa los Lobos, en un momento en que no había otras personas y no pasaban autos por el lugar, fue sorprendida por Galera, que la golpeó, la amenazó con un cuchillo y la llevó hasta un descampado donde la violó.



Galera actuó con la cara parcialmente cubierta y luego de violar a la víctima le robó unos auriculares, la ropa interior y se fugó del lugar sin ser visto por otras personas ni captado por ninguna cámara de seguridad.



El 18 de mayo Galera fue detenido en una parada de colectivo del barrio Don Emilio, en calles 202 y 31 (bis) una zona distante de donde se produjo la violación.



Paralelamente a la aprehensión, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones realizó dos allanamientos, uno en Miramar y otra en la casa del acusado, donde se secuestraron unos auriculares como los de la víctima y otros elementos de interés.



En una rueda de reconocimientos, la víctima señaló a Galera como su agresor. "Es ese, es ese de ahí, no tengo dudas", fueron las palabras de la joven mientras señalaba a Rubén Galera.



Además, también reconoció como suyos los auriculares secuestrados en la casa del acusado.



A pesar de las pruebas en su contra, en su declaración Galera negó haber violado a la joven.



Cabe destacar que, al momento de que la joven fue violada en mayo de 2016, Galera gozaba de libertad condicional luego de haber cumplido 12 años de condena por haber sido culpable de una violación en Miramar.



Por esa condena, y a pesar de que Galera había intentado abusar de una radióloga en 2015, el juez Juan Galarreta le había concedido la libertad condicional a fin de 2015, cuando aún le faltaban otros 2 años y 6 meses para terminar su sentencia.



Por ese hecho, la primera víctima contó que el infierno que padeció se extendió durante seis horas de abuso y tortura.



"Él disfrutaba más la tortura que del acto sexual. Me decía ‘mirá como te late, no te pongas tan nerviosa’. Se ve que se notaba en mí la presión y el miedo. Me decía que me estaban filmando para películas pornográficas", afirmó la víctima.

