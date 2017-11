Belén Francese se escotó de tal manera que ¡le dijeron de todo en las redes sociales!

COMPARTIDOS: 0

Belén Francese es el combo perfecto entre belleza y simpatía. Desde que comenzó a caminar por los medios cautivó a hombres y mujeres. Ellos, se deslumbraron ante sus curvas súper naturales. Ellas, le hacen el aguante por mostrarse siempre auténtica y, además, adoran su sentido del humor.

Ahora volvió al ruedo. Jugando a ser una mujer fatal. Se sacó una selfie súper sexy luciendo un corpiño con un escote para el infarto y la compartió a través de su cuenta de Instagram. Sus seguidores, al ver la sensual imagen, se sorprendieron y le dedicaron más de un piropo.

“Hace casi un año que no tengo sexo. En realidad no llego. Pero este año no tuve”, confesó Belén Francese ¿Habrá roto la racha? No lo sabemos. La única certeza es que, sin dudas, propuestas no le deben faltar.

🌑 Una publicación compartida de belufrancese (@belufrancese) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 9:43 PST

