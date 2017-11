Don Torres: un cantante de 'Este suelo'

COMPARTIDOS: 0

Por Joaquín Toledo

Uno de los referentes del rock mendocino en estos días es Pablo Torres, mejor conocido como Don Torres.

El reconocido artista que lleva más de una década junto a la música y dos discos en su haber ya prepara el cierre de este intenso 2017, pero a su vez, también despide una etapa de su carrera musical con un DVD que estará presentando mañana a partir de las 21 en la Mediateca Manuel Belgrano, ubicada en Tomba 54 de Godoy Cruz.

En la previa de un recital “íntimo” y repleto de invitados, el artista que en 2018 estará participando del Feriagro y del Rivadavia canta al país dialogó con El Ciudadano y dijo: “Voy a darle un cierre a la etapa de grabación del DVD y voy a aprovechar para adelantar las canciones del disco que ya estoy armando, que va a salir en 2018 y que se va a llamar Este suelo. La temática del álbum es hablar un poco de la música que se hace acá en Mendoza”.

En cuanto a la producción de su nuevo LP, Torres expresó: “El disco lo voy a hacer al revés. Voy a ir cortando todos los temas y voy a terminar en un disco. Por ahí se va mucho tiempo grabando y hoy los tiempos son muy distintos, la música es ahora, la inmediatez. El disco es más simbólico”.

Además, el cantautor comentó que el DVD que estará presentado mañana “fue un gran laburo de todo lo que vengo haciendo: los dos discos anteriores más un EP que hice cuando arranqué mi carrera. El DVD fue un resumen de todos esos años, fue un despliegue muy grande. Lo tengo en cajita y lo voy a llevar. Lo grabé en el Teatro Independencia con más de ocho cámaras, con un trabajo muy grande”.

“Siempre con la base del rock, que es lo que me identifica a la hora de componer y con la gente que está a mi alrededor. Este suelo habla de hacer música”, revela el guitarrista en cuanto a su disco, una de las tantas cosas que se vienen para el año entrante.

Pero volviendo al recital de mañana, Don Torres detalló: “Quería un show más íntimo, en un lugar hermoso. Es muy ameno, a mi me gusta la cercanía con la gente y que la gente sienta el ida y vuelta. La Mediateca es como un living grande y ya está casi todo vendido. Además, en este caso voy a estar con invitados con los que no he compartido nunca escenario y que he ido descubriendo, que son chicos que vienen tocando mucho. Va a estar Santiago Peralta, Jonah Sarruff, el Rulo Fimiani, Franco Silva y, por supuesto, mi banda, que está llena de chicos jóvenes con ganas de crecer. Eso yo lo admiro mucho”.

Se viene el epílogo de este 2017 y, con él, Don Torres concluye una etapa, mañana, con un imperdible espectáculo en la Mediateca.

Don Torres en la Mediateca

Show: mañana a las 21

Lugar: Mediateca Manuel Belgrano (Tomba 54, Godoy Cruz)

Entradas: a través de las redes sociales o en dontorres.com.ar anticipadas ($120) y en el lugar ($150)