Massacre: sonidos de skate y rock

Por Joaquín Toledo

Un buen día de 1986, un grupo de jóvenes skaters, inspirados por las movidas del rock under norteamericano, decidieron fusionar sus dos pasiones y, un poco por hobbie, otro poco por necesidad, se juntaron en una cochera para hacer sonar los primeros acordes de Massacre Palestina.

Unos meses después, en agosto de 1987, los pibes dieron su primer recital en un precario espacio llamado La Capilla. Este primer espectáculo significó el comienzo de una extensa y exitosa carrera que cambió la historia y transformó al rock skate en un movimiento masivo.

Años más tarde, la banda hoy conocida simplemente como Massacre celebró sus tres décadas volviendo a sus orígenes, tocando nuevamente en La Capilla, y demostrando el éxito de su música con un multitudinario show en Obras, que desencadenó en una gira que hoy llega Mendoza.

En diálogo con El Ciudadano, el carismático líder de Massacre, Guillermo Walas Cidade recordó: “Nosotros veníamos ensayando muy pendejos, muy rudimentarios, con un pie en una sala de ensayos –que en realidad era un garaje– y el otro en una tabla de skate. Esa era nuestra realidad allá por el 86 o el 87. Después fuimos los primeros skate punks y hicimos punk californiano y todo eso. Todo en una época en la que eso era transculturizar una cosa que acá ni existía. El resto de la historia, la gente lo conoce. Fuimos evolucionando hasta hoy en día en el que tenemos el disco Biblia Ovni, que tuvo dos nominaciones a los Grammy. Imaginate la diferencia de unos pendejos punk jugando a tocar instrumentos a hacer un disco por lo visto tan bueno”.

Ese gran cambio que llevó a Massacre a la masividad y al éxito se puede resumir en dos palabras: El Mamut, un álbum que se transformó en bandera del movimiento skate rock. “Durante 20 años estuvimos en el underground. Éramos para entendidos y ese tipo de cosas. El Mamut tuvo algo en particular y fue que incorporamos la figura del productor artístico que fue el Juanchi Baleirón, nada menos. Entonces laburamos, primero que todo con una mirada externa. Además, laburamos en estudios buenísimos, con jornadas de grabaciones infinitas. Es como que a partir de ahí empezamos a jugar en Primera”, explicó Walas.

Muchos años pasaron desde esas épocas de garaje y recitales para cien personas a la tremenda actualidad, pero el líder de Massacre no olvidó su primer amor: el skate. “No solo que sigo andando en skate, sino que el año pasado publiqué un libro genial sobre la historia del skate y lo argentino que se llama Walas skate punk: un lunático sobre ruedas en el que uso al skate como excusa para contar un montón de cosas de principios de los 80. Aparte, llevo adelante el Museo del Skate Argentino, que es una cosa itinerante que llevo a distintos lugares. Este año estuve en el festival de Ciudad Emergente y, mientras se estaba instalando el museo de skate en un salón re groso, se me ocurre preguntar que hay en el otro salón y me dicen: ‘Está la muestra de Bjork’. La verdad es que tengo que dar gracias a la vida de que me pongan al lado de estas cosas”, dijo el cantante.

Sobre el presente y, sobre todo el futuro del género al que Massacre transformó en masivo, Walas opinó: “El skate rock como género en el mundo, es muy subterráneo. Este año, las dos bandas más representativas del skate rock sacaron discos, pero son muy underground. Nosotros con Massacre trascendimos un poco eso”.

“No es cosa de todos los días tocar 30 años, por eso, también grabamos un DVD en Obras y en La Capilla y el adelanto va a salir a la cancha en estos días”, afirmó el líder del grupo que hoy llega al escenario de N8. “Decir barbaridades es mi especialidad, es lo que pienso hacer en el N8”, adelanta Walas que, luego de una extensa charla con El Ciudadano finaliza entre risas: “Después seguimos chusmeando ahí en el N8, que voy a estar tocando”.

Massacre en Mendoza

Show: hoy, a las 21.30, en N8 Show y Bar (Mitre y Godoy Cruz, Ciudad)

Entradas: Moicano Rockería (Galería Caracol), Amadeus Rockería (Necochea 75, Ciudad), Otra Vida (Galería Caracol), Siempre Deportes (Luján - Maipú), Willys Bar (en Mitre 1371, Chacras) y masticket.com.ar

