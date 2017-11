Con 254 femicidios en el 2017, Mendoza marcha contra la violencia de género

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

Como cada 25 de Noviembre desde 1981 se va a conmemorar del Día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer y en Mendoza decenas de organizaciones feministas, políticas, sociales y sindicales marcharán el sábado desde las 18 hs como forma de visualizar la problemática y pedir políticas de igualdad en relación a hombres y mujeres y erradicar la violencia de género.

Hace pocos días la organización feminista Mumalá (mujeres de la Matria Latinoamericana) dieron a conocer el último Registro Nacional de Femicidios cuyos datos tienen como principal fuente los medios gráficos y digitales de todo el país y fueron recabados entre el 01 de enero y el pasado 17 de noviembre y que nos permiten conocer no sólo que en el país 254 mujeres fueron asesinadas, sino también que la cifra de femicidios no desciende. De acuerdo a este informe, en nuestro país cada 30 horas una mujer es asesinada. Sobre el registro y las actividades organizadas para recordar la fecha, dialogamos con una de las representantes de Mumalá en Mendoza.

“El 25 de noviembre siempre ha formado parte de la agenda de las organizaciones de mujeres porque es un día donde nosotras no sólo recordamos a aquellas mujeres que fueron asesinadas en manos de la violencia machista, lo denominamos el día de lucha contra la violencia hacia la mujeres desde hace años y antes que el 3 de junio las organizaciones nos reunimos y nos convocamos a la calles como siempre ha sido convocando a una marcha y tiene que ver con visibilizar las diferentes violencias que las mujeres vivimos y padecemos de manera cotidiana. En nuestro caso como Mumala tenemos el objetivo de no solamente visibilizar la violencia doméstica sino también este año nos hemos propuesto poder visibilizar otro tipo de violencias como para introducirlo al debate social ponerlo sobre la mesa y sobretodo pensar de manera colectiva cuál podría ser la solución por ejemplo una de esas violencias tiene que ver con nuestro transitar en el espacio público, lo que nos pasa al momento de salir a la calle y lo hemos hecho a través de datos en un informe de acoso callejero de la situación que viven las mendocinas de manera sistemática al momento de ir a la escuela, al trabajo o al supermercado. Por otro lado también tratamos de reflejar otro tipo de violencias que vivimos las mujeres en el ámbito laboral, cuál sería una posible solución y también trabajamos en esto de implementar la Educación sexual integral en las escuela que permite que este tipo de contenidos estén dirigidos a la prevención de violencia en el noviazgo es decir vamos buscando diferentes puntos y en cierta forma es un cierre de año del calendario de actividades que las organizaciones de mujeres siempre tratamos de proponerle” explicó Jennifer Gil a estudio 91.7

“Nosotros siempre queremos trabajar y visibilizar problemáticas y lo hacemos de la manera más seria que se puede hacer y que es a través de datos de encuestas que reflejen de una u otra manera lo que sucede. Con el Registro Nacional de Femicidios que esta semana hemos estado presentando a nivel nacional y tratamos de reflejar la violencia a través de los datos para darle un marco de seriedad, la sistematización el registro y para buscar soluciones concretas, es lo que siempre nosotras queremos y con respecto a los dos informes de acoso callejero que hemos lanzado este año nos muestran que la mayoría de las mendocinas que fueron encuestadas se encontraban inseguras y con miedo al momento de salir a la calle, que esto no tiene que ver con la inseguridad percibida por todos y todas que tiene que ver con un robo y tiene que ver con otra cosa que nos pasa a las mujeres al momento de salir a la calle, a partir de los 12 o 13 años y que tiene que ver con gestos vulgares, piropos o con un hombre que se ha masturbado frente a ellas en el espacio público, entonces decimos que vamos trabajando y profundizando y no solamente formándonos sino también visibilizando este tipo de violencias y lo nuevo tiene que ver con eso, no solamente la violencia doméstica en el ámbito de la casa, el ámbito íntimo sino que otros tipos de violencia” explicó la referente.

Sobre los 254 femicidios registrados en nuestro país en lo que va del año, Jennifer agregó un dato importante “el 75% de las mujeres fue asesinada por un hombre de su ámbito íntimo familiar, pareja ex pareja padre hermano” otro dato que aportó y que también es alarmante se refiere a la franja etárea “la mayoría son jóvenes de entre 15 y 30 años otro dato que hace que pensamos hacia dónde hay que direccionar nuestras políticas y nuestras iniciativas”.

Durante la charla hablamos de cifras pero también de la importancia del encuentro, de la reflexión y del debate y sobre ello la entrevistada contó acerca de un espacio que nació con esa idea pero que al abrirlo el resultado las sorprendió gratamente “Nos encontrábamos en un momento en el que teníamos que juntarnos para ver qué era lo que nos sucedía hay momentos en los qué hay que sentarse pensar, debatir reflexionar y formarse entonces lanzamos ese espacio para nosotras y decidimos abrirlo para ver qué otras experiencias aparecían y es muy interesante que se acercaron muchas jóvenes adolescentes de diferentes colegios” aseguró y aprovecha la oportunidad para invitar a todos los que deseen participar: ”el espacio todavía está abierto y pueden seguir sumándose hoy viernes en el Centro Cultural Israelita nos reunirnos a las 15 horas para el tercer encuentro así que el quiera sumarse es más que bienvenido sobretodo es un espacio de encuentro de formación y de debate en materias de experiencias pero también de poder pensar que nos está pasando como sociedad para poder direccionar nuestras iniciativas”.