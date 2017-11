Humilde abuelo de Tunuyán estafado con Argenta por $ 20 mil

COMPARTIDOS: 0

Fue a través del anterior sistema de la tarjeta Argenta en el año 2015. Reconocida la maniobra por las actuales autoridades de la ANSES, se dispuso la devolución completa del monto extraído de forma delictual al jubilado e instruir al área legal del organismo una investigación y todas las acciones que se requieran.

La historia de Filimon Coria es inadmisible, pero no la única en el Valle de Uco, mucho menos en la provincia. Es el caso testigo de esos reprochables abusos viciados de mucha corrupción que se han dado en los últimos años en diferentes organismos públicos. ANSES, PAMI, bancos y otras entidades han sido reservorio para “robar sin miramiento alguno” a todo jubilado. Incluso con aquellos que dejaron de existir, como la fenomenal estafa detectada e investigada por la justicia que involucra médicos, farmacéuticos, empleados y funcionarios del PAMI que delinquieron con medicamentos, prótesis, prestaciones, recetarios y ordenes. Una verdadera fortuna mal habida.

Aprovecharse de un humilde campesino

Don Filimon se dio cuenta en sus precarios conocimientos que algo no andaba bien con sus escasos emolumentos. Se lo explica a su hijo y ambos van a la UDAI ANSES Tunuyán. Piden explicaciones de los descuentos que se le hacían al anciano y allí son informados que Filimon Coria tiene un crédito otorgado por medio de la tarjeta Argenta. Inmediatamente se hace una exposición por escrito ante el organismo de que el jubilado no ha solicitado y mucho menos recibido préstamo alguno. Del mismo modo se pide al ANSES la devolución del dinero descontado.

La historia se vuelve más oscura y con mucha tardanza en resoluciones. Quizá porque había que cubrir a quienes confeccionaron la solicitud, la firmaron, la enviaron y cobraron indebidamente ese dinero que comenzaría a descontársele al abuelo. Tanto fue, que tuvo que venir la nueva conformación de funcionarios del organismo (2016) que tomaron el caso y una vez descubierta la maniobra ilícita, dispusieron que se devuelva el dinero descontado a Coria y al mismo tiempo por medio de la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios se lleve a cabo una exhaustiva investigación, como refleja el documento exclusivo que tuvo acceso El Ciudadano.

¿Qué dice la máxima autoridad de la ANSES en Cuyo?

Diario El Ciudadano tuvo un breve contacto con Sebastián Cremaschi. El funcionario con documentación del organismo nacional en mano se limitó a confirmar el caso y disculparse de proporcionar mayor información. Porque al decir de él, “hay una investigación en curso, que le aseguro –expresó Cremaschi- llegará hasta las últimas consecuencias.

Por otro lado, el titular de ANSES regional cuyo le expresó a nuestro diario que “desde que asumieron las nuevas autoridades de la institución pública, se implementó un nuevo sistema de otorgamiento y utilización de la tarjeta Argenta. Se busca “absoluta transparencia y evitar que la misma sea utilizada de forma irregular y sin ningún tipo de control que terminaba perjudicando a los usuarios de la misma”, resaltó Sebastián Cremaschi.

La UDAI de ANSES Tunuyán con históricas irregularidades

Son muchos los casos detectados en dependencias del organismo en ese departamento del Valle de Uco. Inclusive ya fueron exonerados empleados y otros sometidos a la justicia federal. En todos los casos se trató de cubrir y en otros, demorar notificaciones que emanan de las fiscalías federales que investigan todo lo que allí ocurrió.

El caso de Filimon Coria no tiene denuncia ante la justicia, porque la humilde familia del anciano se conformó con la devolución del dinero sustraído de manera delictiva. Actitud reprochada, ya que muchos dicen que los Coria tendrían que haber denunciado el caso, para saber cuántos intervinieron en la maniobra donde hay falsificación de firma, documento público y el cobro indebido de dinero del estado. A propósito, nuestro diario solo pudo saber que en la investigación que lleva adelante Asuntos Penales de ANSES nacional reflejada en el expediente 024998180-88490125, figura el nombre de Juan Méndez, quien por lo que se conoce es, en la actualidad, el segundo de la UDAI Tunuyán.

El caso del anciano de Tunuyán deja mucho análisis. Sobre todo el modus operandi en organismos del estado. Donde ya no hablamos de altos funcionarios, sino de personal, muchos de ellos conchabados por dirigentes políticos. Los mismos que llegan sin preparación alguna para cumplir funciones en áreas vitales del estado, que como ANSES se necesita no solo ser idóneo, sino honesto y responsable ante la trascendente función social que allí se cumple. Algo, que no pareciera una condición sine qua non para algunos que entran a la función pública, por lo menos en esas áreas como ANSES.