Dalmiro Garay aseguró que el Gobierno de Mendoza busca implementar el uso de pirotecnia fría

COMPARTIDOS: 0

Tunuyán, Tupungato y Luján de Cuyo le dijeron NO a los permisos para vender pirotecnia en esos departamentos mientras que Maipú endureció los controles de venta minorista clase 2 y 3 lo que sería anexo de rubro y stand de chapa.

El objetivo del Gobierno es que los municipios vayan sumando espectáculos con luces y poco a poco vaya desapareciendo completamente el uso de la pirotecnia.

El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, opinó en Estudio 91.7 sobre las medidas que se vienen tomando en algunos municipios respecto de este tema y dijo: “Las ordenanzas que han ido saliendo son coincidentes con la postura del Gobierno de Mendoza. Vamos a enviar un proyecto a la Legislatura prohibiendo que se use la pirotecnia, ya que es explosiva y agresiva, además es dañina para el ambiente, para todo tipo de personas inclusive las que tienen discapacidades”.

Mingorance además dejó claro en la entrevista cuál será la propuesta superadora que el Gobierno hará en base a esta problemática, “queremos dejar la puerta abierta para que desde el Estado se pueda hacer un espectáculo de fuegos artificiales y que puedan ir personas a esos eventos y que a los que no les gusta que no vayan. Lo otro que estamos analizando es la pirotecnia fría o de salón, que es la que vemos muchas veces en tortas, en presentaciones de vehículos o como lo que hemos visto en las últimas fiestas de la Vendimia” detalló el secretario de Ambiente.

“Respecto de los controles vamos a seguir para que no se introduzca la pirotecnia explosiva. Los que usen la pirotécnica fría no tendrán daños y de esta forma no se verán recargadas las guardias de hospitales” finalizó Mingorance al aire de Estudio 91.7.

Mirá también:

ARA San Juan: este fue el mensaje de Alfredo Cornejo para los familiareshttps://t.co/FgNuIKj3UO — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) November 23, 2017

Te puede interesar: