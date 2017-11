Godoy Cruz visita a un alicaído Velez en Liniers

Godoy Cruz Antonio Tomba visita a Vélez, un equipo necesitado de triunfos, en un encuentro adelantado de la décimo segunda fecha de la Superliga.

El partido se llevará a cabo a partir de las 19.15 en el estadio José Amalfitani de Liniers, será controlado por el árbitro Fernando Echenique e irá televisado por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Vélez viene de sufrir tres derrotas seguidas, la última ante Huracán por 1 a 0 como visitante y el entrenador interino Marcelo Gómez aún no dio a conocer si colocará en cancha a los mismos once que empezaron jugando en Parque de los Patricios o si hará alguna variante.

El @velezestadio se está preparando para el partido de esta noche ante @ClubGodoyCruz. Hoy #JuegaVélez y vos no podes faltar. pic.twitter.com/JeyFBq5rHA — Vélez Sarsfield (@Velez) November 23, 2017

Gómez podría optar por poner a Jonathan Cristaldo en el mediocampo mientras que no se descarta que pueda decidir que Jorge Correa reemplace a Nicolás Delgadillo en la zona de ataque.



En Godoy Cruz, está en duda la presencia de Angeleri



El conjunto de Mendoza viene de empatar 1 a 1 en su visita a Olimpo de Bahía Blanca y la única duda que aún no despejó el técnico Mauricio Larriera es saber si Fabricio Angileri seguirá en el once titular debido que padece un traumatismo en el tobillo izquierdo.

#Superliga 📸 Así luce el vestuario de Godoy Cruz en el Estadio José Amalfitani. #VamosTomba pic.twitter.com/8qrLglFpgo — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 23, 2017

En caso de que el defensor no llegue el óptimas condiciones, el entrenador colocaría en su reemplazo a Facundo Cobos.

Probables formaciones



Vélez: César Rigamonti; Hernán De La Fuente, Emiliano Amor, Fausto Grillo, Brian Cufré; Nicolás Domínguez, Santiago Cáseres, Nicolás Tripichio o Matías Vargas, Emiliano Bogado o Jonathan Cristaldo; Maximiliano Romero y Nicolás Delgadillo o Jorge Correa. DT: Marcelo Gómez.



Godoy Cruz: Leonardo Burián; Javier Báez, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri o Facundo Cobos; Felipe Rodríguez, Guillermo Fernández, Gastón Giménez; Victorio Ramis, Santiago García y Ángel González. DT: Mauricio Larriera.

Vélez - Godoy Cruz.

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

Árbitro: Fernando Echenique .

Hora de inicio: 19.15 - TV: Fox Sports .