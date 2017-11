¿Está de novia? Julieta Nair Calvo subió una misteriosa foto de un "candidato"

COMPARTIDOS: 0

Actualmente Julieta Nair Calvo brilla en la pantalla de El Trece con su personaje de Jazmín en “Las Estrellas”. Junto a Flor (Violeta Urtizberea) conforman una de las parejas más queridas de la novela. Aunque nunca lo confirmó, parece que ahora la actriz también estaría de novia en la vida real.

“No sé si tengo ganas de estar sola. No estoy en la búsqueda, esa es la realidad. Pero si me sorprende alguien, ¡bienvenido sea! Yo siempre digo que las cosas más lindas de la vida me tomaron por sorpresa y el amor también puede ser una de ellas”, contó Julieta hace poco en una revista.

En las últimas horas Julieta, quien comenzó en la actuación en Disney Channel, compartió a través de Instagram Stories una imagen que llamó la atención de sus seguidores. La actriz subió una foto donde se ve a un hombre de espaldas con una remera del Sindicato de Guardavidas y le agregó un corazón.

¿Estará de novia?





