Andres Villouta “Pedimos que la justicia sea justa”

A tres meses de la muerte de Alan Villouta, el joven que fue atropellado y abandonado cuando salía de trabajar en una pizzería de la Barraca, su familia y amigos van a recordarlo con un acto en el Espacio Verde de Godoy Cruz, en el mismo van a pedir que la carátula con la que esta imputado Alejandro Verdenelli “homicidio simple con dolo eventual” no sea cambiada y se mantenga hasta la próxima audiencia.

“Hoy día comenzamos a las 21 horas desde mi casa en Carrodilla vamos a hacer una caminata barrial invitando a todos los vecinos que nos conocen de toda la vida, también la parte de Godoy Cruz donde asistimos a la iglesia donde vamos a hacer una panfleteada casa por casa, puerta a puerta, algo que ya habíamos hecho en las audiencias y el día sábado a las 20.30 convocamos a los medios de comunicación porque van a estar nuestros abogados querellantes para que puedan charlar con ellos y sacarse las dudas y conocerlos también. Vamos a pedir que la justicia sea justa y que se mantenga la carátula que tiene la causa en la próxima audiencia y que se tenga en cuenta todo el accionar anterior y posterior del Sr Verdenelli” contó a Estudio 91.7 el Andres Villouta, papá de Alan.

En cuanto a las novedades y avances de la investigación por la muerte de Alan, Andres explicó “Por nuestra parte ha habido mucho para aportar, pero ya no hay mucho más por probar. Las últimas pericias que hemos tenido son infantiles e incoherentes y realmente son para nosotros inaceptables por aquellos que van a juzgar una pericia que diga que a Alan lo atropellaron a entre 42 y 57 km por hora, una pericia que diga que según la inercia y la fuera de gravedad Alan chocó al auto, esas son las pruebas que ya presentó la defensa, El pantalón de mi hijo quedó impreso, soldado imposible de despegar en el paragolpe de Verdenelli y el estruendo se escuchó a 60 metros” comentó Andres indignado con los resultados de las últimas pericias realizadas por la defensa” puedo ser un simple panadero pero no puedo ser tan estúpido para entender. Que no nos tomen de ignorantes porque hay testimoniales como el de la chica que Verdenelli pasó en su auto como si estuviera parada y ella iba a 80 kilómetros por hora, nosotros hemos presentado pruebas de noche, de día hicimos fotos y videos, se tuvo en cuenta la iluminación, nosotros con Andrea fuimos y pusimos nuestro vehículo a 40 km por hora es imposible andar por ese lugar a esa velocidad” explicó el papá de Alan

En comunicación con el equipo de Buen Día Ciudadano Villouta le sumó al testimonio de la joven, el de otra persona que también está incluido en la causa y que dice que en su vida vio una velocidad así y el de otra persona que también testimonió que luego de que Verdenelli atropellara a Alan intentaron seguirlo y se les perdió de vista por la velocidad que llevaba. A estos testimonios Andrés le agregó lo que dice la pericia de policía científica: “no hay frenada”

Sin duda el dato revelador en la emotiva charla con Andrés Villouta llegó de la mano de algo desconocido por nosotros hasta el momento y que se relaciona a la inhabilitación de conducir que pesaba sobre Verdenelli. "Estaba inhabilitado para manejar, el señor no tenía carnet, en el 93 le retiran el carnet, en el 98 se lo vuelven a retirar y se lo han vuelto a retirar hace un año y medio. El señor Verdenelli estaba inhabilitado para manejar, andaba manejando sin carnet. Eso está en la causa Verdenelli tiene 11 faltas graves y gravísimas" expresó y también se permitió una reflexión. "Si yo no tuviera el espejo del porsche no estaríamos hablando de que hay un imputado y sinceramente estaríamos pidiendo justicia por quien mató y abandonó a Alan"

“Imagínate que yo hoy estoy haciendo un banner con la Foto de mi hijo que diga justicia para Alan cuando podría estar haciéndole o buscándolo fotógrafo para el casamiento, o estoy haciendo fotocopias para panfletear cuando podría estar haciendo las invitaciones del Casamiento de mi hijo. Cada foto que veo cada retrato de mi hijo recuerdo su cara en el momento del accidente pero mi motor para seguir es pidiendo justicia y que esto no quede impune”La familia Villouta pide a la sociedad que una vez mas los acompañe a pedir justicia, para que no se cambie la carátula “que nos sigan acompañando, eso nos da fuerza" la cita es el próximo sábado a las 21 en el espacio verde Luis Menotti Pescarmona de Godoy Cruz.