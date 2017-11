Vicuña habría estado con Romina Gaetani mientras era el marido de Pampita

COMPARTIDOS: 0

Analía Franchín reveló una supuesta (y vieja) infidelidad de Benjamín Vicuña a Pampita que se suma a la lista de otras mujeres con la que el galán habría engañado a la modelo.

En medio de un debate en Los ángeles de la mañana sobre la nueva familia ensamblada que formó la ex pareja, Analía Franchín destapó una olla que dará que hablar.

“Un día, a las 7 de la mañana en Buenos Aires, Pampita fue y le tocó el timbre a la actriz. Lo sacó casi de los pelos. Vivía en un departamento en la zona de Palermo, creo que en planta baja”, comentó la panelista. Y ante la insistencia para que diga el nombre de la supuesta tercera en discordia, agregó: “Romina Gaetani”.

“Yo no estoy diciendo nada… Ellos dijeron que habían ido a tomar mate después del boliche. En el departamento había más gente, no estaban solos”, amplió, mientras Yanina Latorre confirmaba la información con sus gestos.

Como si con eso no bastara, Andrea Taboada dijo que ella también había tenido la misma “sospecha”. “Si… Yo los vi juntos. En un evento de Telefe,"estaban muy juntos...” sostuvo.

El pasado ¿los condena?

En 2011, Vicuña y Gaetani protagonizaban la ficción "Herederos de una venganza", donde tenían escenas de alto voltaje. Incluso, en ese momento, se habló de un llamado de Pampita a la actriz, aunque el actor le puso paños fríos a los rumores. "Caro y Romi son amigas…”, aseguró.

Al ser consultada sobre esto en ShowMatch (donde oficiaba de participante), Pampita esquivó la pregunta. “La verdad que no soy de aclarar nada y no lo voy a hacer ahora tampoco. No me gusta engancharme en mentiras porque si salgo a hacerlo con una mentira, lo voy a tener que hacer con todas. Soy muy feliz y si a la gente le cuesta creer que soy tan feliz, lo siento, pero me lo merezco” sostuvo la morocha.

