Vitto Saravia se desnudó en la bañera y mostró sus tatuajes más íntimos

Instalada en Nueva York, lejos de Buenos Aires y su Uruguay natal, Vitto Saravia continúa su carrera como modelo con importantes producciones fotográficas. A través de las redes sociales, donde comparte postales de su estadía en Estados Unidos, se mostró muy sensual con una foto al desnudo, sumergida en la bañera.

Sutil, Saravia tapó sus lolas con dos flores y dejó a la vista sus dos tatuajes estratégicamente colocados. En la foto se pueden ver dos frases escritas en inglés, una de las cuales dice: “La vida es engañosa”.

"The little Mermaid. Behind the scenes under water (la Sirenita, detrás de las escenas, debajo del agua), escribió Vitto al pie de la foto que despertó los ratones de sus seguidores. ¡Muy sexy!

