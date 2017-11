Mendoza: no irá preso el que no pueda demostrar que pagó el pasaje del micro

COMPARTIDOS: 0

Ayer, la Cámara Alta de la provincia de Mendoza, le dio media sanción el proyecto presentado por el legislador Gustavo Arenas que propone una modificación en el Código de Faltas (Ley Nº 3.365) y que gira en torno a la detención de personas que no puedan acreditar fehacientemente que abonaron el pasaje de colectivo en caso de que les sea requerido por alguna autoridad competente.

La propuesta establece el pago de una multa equivalente a veinte veces el valor del servicio no abonado y se evita de esta manera que la persona tenga que cumplir con los 30 días de detención, como estipulaba el código anterior.

El proyecto de Arenas fue presentado en el 2012 y tomó un especial auge luego del caso de Patricia Stibel, la mujer que agosto de este 2017 estuvo detenida alrededor de 7 horas por no haber podido probar el pago del boleto.

En su momento la mujer confesó que había tenido miedo de dar a conocer su caso y realizar la denuncia. “Ahora no me puedo sacar el certificado de buena conducta porque me aparece esto y es una vergüenza” manifestó.

“La sanción tiene que ser acorde a la falta” sentenció el senador Gustavo Arenas.

Mirá también:

Prepará la bici: sería inminente un nuevo aumento en el precio de las naftashttps://t.co/ozFOD4CcRo — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) November 22, 2017

Te puede interesar: