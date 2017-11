Aníbal Fernández negó que pueda ir preso: "No van a encontrar nada en mí"

Aníbal Fernández sostuvo hoy que "si la Justicia hace las cosas como corresponde" él no irá preso y volvió a cruzar a la diputada Elisa Carrió, quien había advertido que aún "falta" que el exjefe de Gabinete kirchnerista sea detenido por presuntas causas de corrupción.

"Si la Justicia hace las cosas como corresponde, (Carrió) no va a tener suerte. Yo siempre he querido vivir para la política, no de la política. No van a encontrar nada en mí porque no lo he hecho ni con (el plan) Qunita, ni con Fútbol para Todos donde estoy procesado en algo que no tiene ni pies ni cabeza", sostuvo el exfuncionario, quien así volvió a trenzarse con la fundadora de la Coalición Cívica.

Este martes, Carrió había brindado una entrevista en la que se refirió a las detenciones de Julio De Vido y Amado Boudou y advirtió: "Me falta Aníbal Fernández".

"Yo he sido un buen administrador público. Este pensamiento mugriento de ella, que es una mugrienta en todo el sentido de la palabra, no me puede sacar de quicio", sostuvo Fernández, al responder los dichos de la legisladora de Cambiemos.

Sobre su reciente visita a De Vido en la cárcel de Marcos Paz, el excandidato a gobernador bonaerense dijo que lo hizo "porque es un amigo", al tiempo que lamentó que el bloque kirchnerista "ni siquiera bajó a dar la discusión" en la sesión de Diputados en la que se trató el desafuero del exministro de Planificación Federal.

"El Nuevo Testamento habla de que quien está en la cárcel debe ser visitado. Cuando yo hablo de leales no hablo de impunidad.

Los que tenemos causas tenemos que acompañar el debido proceso y presentarnos ante la Justicia y llevar todo lo que nos requiera.Pero él está preso sin condena", remarcó.

Y volvió a responsabilizar al actual Gobierno por esa situación: "Fueron a detenerlo a De Vido y a Boudou con toda la mala leche, dentro del marco de una visión político y no judicial, eso es lo que hay que criticar".

Sobre la carta que escribió la semana pasada con críticas a Cristina Kirchner y que generó una fuerte polémica, Fernández señaló que eligió redactarla porque no tiene forma de "poder hablar con ella", y agregó: "Hay cosas que duelen. Yo me he jugado la vida por ella y cuando veo cosas que no se hacen bien, lo digo".

"Si estamos haciendo mal las cosas, es difícil que podamos aportar algo para enfrentar a este Gobierno de derecha y corrupto. Si no puedo hablar me corro y que el lugar lo ocupen otros, pero al menos quiero hacerle saber públicamente que yo tengo una visión distinta", agregó sobre aquella misiva en la que criticó a la exmandataria por haber competido por fuera del PJ.

A su vez, repartió críticas para la estrategia electoral de la expresidenta y también para la del exministro Florencio Randazzo, quien terminó compitiendo en las legislativas con el sello del PJ.

"Si nosotros hubiésemos hecho un trabajo correcto, Randazzo no tendría que haber sacado un voto. Si sacó votos es porque nuestro mensaje no fue bueno. En esta Randazzo jugó a perjudicar a una parte del peronismo", señaló al respecto.