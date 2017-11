Un ex callejero estará en el primer Puerto Rock

COMPARTIDOS: 0

Por Jeremías Chacón

Elio Delgado, exguitarrista de Callejeros, vuelve a pisar suelo mendocino tras haber tocado hace poco con su banda Nuestra Raza. Ahora el violero de Buenos Aires se presentará mañana en el Mercado Cooperativo de Godoy Cruz en la primera edición del festival Puerto Rock.

“Contento de volver a Mendoza, es una de las provincias que mas visite en este último tiempo, tengo muchos amigos allá y esta vez, iré solo para tocar con los chicos de Desde Acá al festival Puerto Rock”, reveló Delgado quien también reconoce el “aguante” del público local.

“Es un público de Callejeros y la verdad que siempre responden cuando vamos para allá. De hecho con Nuestra Raza hacemos 18 temas de Callejeros y cinco nuestros, los dos últimos toques que hicimos en Mendoza estuvieron muy buenos”, añadió.

De Callejeros, Fontanet y el disco de Nuestra Raza

Elio Delgado tiene muy en claro que la relación de su apellido con la banda Callejeros, es algo casi inevitable. “Es parte de nuestra vida y los temas casi no los ensayamos porque lo venimos tocando hace 15 años. No me molesta que se haga alusión a la banda”, explicó el guitarrista.

Por otra parte, Delgado aseguró no tener “relación” con Patricio Fontanet, exlíder de Callejeros y actualmente detenido en Ezeiza. “Cuando volvimos a estar presos, nos cruzamos con Cristian (Torrejón), hablamos y todo bien pero con Fontanet no tenemos relación alguna”, explicó.

Para finalizar, el músico afirmó que están trabajando en sacar el disco de Nuestra Raza, el primero como banda, el cual se llamará Voces.

“La idea es sacarlo en abril del año que viene y serán 14 temas aproximadamente. Le pusimos voces por la armonía de la banda e incluso cantamos los cuatro integrantes”, cerró Delgado.

La primera edición del fesitval Puerto Rock se realizará mañana a las 21 en el salón del Mercado Cooperativo de Godoy Cruz (Independencia 663). Actuarán De Patas Cortas, El Andamio, Yira Rock, Qemando Flores, Paranoia Lunática y Desde Acá. Entradas anticipadas $100 y en taquilla $150.