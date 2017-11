Con las dudas en el arco y la cabeza en otra parte, River recibe a Unión

Preocupado más por saber quién podría ser su próximo arquero y tratando de sortear la crisis de resultados en la que está inmersa, River buscará mañana un triunfo en la Superliga, cuando reciba a Unión de Santa Fe en un partido adelantado de la décimo segunda fecha.

El partido se disputará en el estadio Monumental desde las 19.15 horas, con el arbitraje de Germán Delfino y televisación de TNT Sports.

River viene de caer en el clásico ante Independiente (1-0) y su presente en la Superliga deambula sin rumbo fijo, aunque en el horizonte cercano tiene la final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán como objetivo principal.

Sin embargo, el entrenador Marcelo Gallardo vive horas de incertidumbre para saber quién ocupará el arco de River, no para este partido en el que contará con Enrique Bologna, sino para lo que sucederá en el 2018.



Expulsado Germán Lux ante el "rojo" por una mano infantil fuera del área, y con Agustín Batalla sin el respaldo del DT, el elegido es el experimentado Bologna, quien tendrá la responsabilidad de terminar este 2017 en la valla de Núñez.

Las dudas del resto del once inicial están en el lateral izquierdo, ya que tras la recuperación de Marcelo Saracchi, el uruguayo le está ganando la pulseada a un Milton Casco dubitativo y cuestionado.

El "millonario" necesita de un triunfo que le permita recuperar la confianza y encauzar el andar en el torneo de la Superliga, ya que está a 12 puntos del líder Boca (24).



Unión con las ganas de no perderle pisada a Boca.



Unión (18) está segundo junto a San Lorenzo y viene de un empate sin goles con Chacarita Juniors, y su andar en el torneo es uno de los más parejos con cinco triunfos, tres empates y una sola derrota.

No obstante, el cambio de planes molestó un poco al entrenador "tatengue" Leonardo Madelón, porque algunos puestos los tiene en duda.

🔴⚪️ #Previa | El plantel Tatengue realiza el reconocimiento del campo de juego.

Desde las 19:15 hs @clubaunion visita a @CARPoficial en el adelantado de la #Fecha12 pic.twitter.com/M7H2xQEApS — Club Atlético Unión (@clubaunion) November 22, 2017



Recuperado Nereo Fernández, deberá pensar el DT si le devuelve la titularidad o mantiene a Matías Castro en el arco santafecino.

En la zona media también está la duda en la creación, ya que una plaza se la disputan Franco Fragapane y Manuel De Iriondo, mientras que la delantera seguirá en posesión de Lucas Gamba y Franco Soldano.



River: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco o Marcelo Saracchi, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Leandro Martínez, Nicolás De la Cruz, Carlos Auzqui e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.



Unión: Matías Castro o Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Bruno Pittón, Nelson Acevedo, Mauro Pittón, Diego Zabala, Franco Fragapane o Manuel De Iriondo, Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón.