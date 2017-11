Las cuotas del IPV pasarán a ser como un alquiler

COMPARTIDOS: 0

El gobernador, Alfredo Cornejo, firmó el decreto que oficializa lo que había anticipado, las cuotas mensuales para las casas del IPV serán ajustables en tasa UVA. Es decir, se actualizarán de acuerdo a la inflación previendo que no superen el 20% de los ingresos del grupo familiar involucrado.

La idea es que las cuotas sean equiparables a lo que se paga por un alquiler promedio y que no se desvirtúen con el paso del tiempo. La medida no es retroactiva, se aplicará a partir de los próximos barrios que se entreguen, no alcanzará a quienes hoy están pagando sus casas.

En la actualidad las cuotas rondan entre los 3 mil y 5 mil pesos por mes pero aún existen beneficiarios que abonan entre 30 y 100 pesos mensuales, valores que impiden un recupero para un sistema realmente solidario.

El titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Damián Salomone, explicó que al corregir el déficit habitacional de la provincia con un financiamiento genuino lo que se busca es dejar de depender de la Nación para afrontar nuevos proyectos. Asimismo estiman que los beneficios por la aplicación de la nueva medida podrán palparse en futuras gestiones y no en el corto plazo.