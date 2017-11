Alfredo Cornejo: “Queremos dar discusiones de calidad”

COMPARTIDOS: 0

El gobernador AlfredoCornejo se refirió sobre el paquete de leyes que se aprobó ayer en la Legislatura y en dialogo con la prensa local dijo sobre este tema: “Aspiramos a aprobar el Código Procesal Laboral antes de fin de año. Por eso está en tratamiento en la Legislatura" comentó el primer mandatario mendocino y agregó.

"Queremos dar discusiones de calidad, de fundamentos, quien se oponga que lo haga con fundamentos y le va a hacer muy bien a la ciudadanía en su conjunto.Nosotros queremos lograr apoyos en base a la persuasión y en base al número que tiene Frente Cambia Mendoza pero para eso hay que dejarse persuadir desde las versiones opositoras.

Luego, consultado sobre la fecha aproximada para el juramiento de los dos miembros que podrían sumarse a la Corte dijo. "No tenemos un plazo específico. Creemos que es importante lo aprueben cuanto antes. Porque todas las modificaciones que estamos haciendo en el Poder Judicial requieren de un liderazgo en la Corte, fuerte para que se ejecuten. De nada vale cambiar leyes si no se van a seguir. He hablado de que hace unos años cuando era ministro de Seguridad impulsamos esa ley que era sobre los delitos in fraganti… eso arrancó muy bien, en 40 días estaban condenadas las personas que se encontraban robando en un auto o una casa y la Policía los detenía. Pero hoy esos juicios están durando un año. Porque las audiencias no se dan en tiempo y forma, porque nadie sanciona cuando se dan las audiencias, etcétera. Todas las modificaciones requieren liderazgo de parte de los organismos de cada poder" dijo Cornejo.

Para ejemplificar el tema en términos simples y comparativos, el gobernador de Mendoa dijo “Es como si nosotros administráramos el sistema de salud y dejáramos que los hospitales funcionaran solos y los quirófanos estuviesen sin atenderse tres meses pero queremos buenos resultados en materia de cirugías y demás. En este caso, por más de que moleste la comparación, el servicio de Justicia es público, como el servicio de salud. Por eso tenemos que verlos desde ese lugar"

A modo de cierre y conclusión, el entrevistado apuntó “Vamos a trabajar siempre con gente que tenga una solvencia técnica y por supuesto compromiso con la política pública de modificaciones, así fue como elegimos a todas las propuestas que hemos hecho y han ido en esa dirección.