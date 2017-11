Adrián Reche: "Con este proyecto buscamos mayor eficacia y eficiencia en la justicia"

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

La legislatura mendocina vivió una jornada de super martes luego de que los senadores más díscolos dieran quórum y de esa forma permitieran el tratamiento de los proyectos relegados desde la semana anterior.

Dentro de las iniciativas que se trataron sobre tablas está la cuestionada ampliación de la cantidad de jueves en la Suprema Corte, la cual se impuso con un total de 20 votos a favor por sobre 14 en contra. Pero para entender de que hablamos cuando hablamos de aumentar la cantidad de jueces en el máximo órgano del poder judicial y cuales son sus implicancias Estudio 91.7 dialogó con el senador Adrián Reche quien no sólo explicó el funcionamiento de las cámaras dentro de la corte sino también las consecuencias que se buscan con este proyecto que aún necesita el aval de la cámara baja.

“Este proyecto que tuvo media sanción en el día de ayer lo consideramos el cierre de todo un esfuerzo tendiente a cambiar la cara del sistema de justicia provincial de buscar una mayor eficacia y eficiencia. Nosotros a lo largo de estos dos años legislativos hemos venido trabajando en importantes reformas en todo los aspectos que afectan a poder Judicial: se trabajó en el código procesal civil, en modificaciones en el código procesal penal pero eran modificaciones en la parte baja y media del poder judicial. Nos faltaba también ejercer una reforma tendiente a mejorar quién dirige y comanda el poder judicial que era nuestra corte suprema” enumeró como antecedentes el legislador oficialista.

“Nosotros tenemos una corte hasta ahora compuesta por siete miembros de los cuales el presidente no tiene funciones jurisdiccionales es decir no genera la resolución de un caso y tenemos dos salas compuestas por tres miembros cada una. En una sala se va a resolver todo lo civil, comercial, tributario y de familia y en la otra sala lo penal y laboral resulta que en la sala penal y laboral en estos 5 años más o menos en promedio se han recibido más de 5 mil causas y sumando otras tantas más en materia penal y otras tantas más en materia laboral en las dos salas se tiene competencia para las cuestiones en lo contencioso administrativo porque la corte funciona ahí como juzgado de origen. Esto ha generado todo un retraso en la resolución de causas de años que superan los tiempos procesales fijados por los códigos y que la verdad es que genera no solamente una afección al derecho particular de las personas que se someten a la decisión de un juez. Por ejemplo una persona que está privada de su libertad, que está condenada está demorada en eso, y eso también genera un problema para la provincia en sí frente a los organismos internacionales” expresó el abogado especialista en derecho penal y empresarial.

La ampliación de la corte se plantea como una forma de descomprimir el trabajo de una de las cámaras y de otorgar celeridad a la justicia mendocina “con la incorporación de dos miembros más es formar tres salas de tres miembros cada una, donde el presidente también va a tener que tener funciones juridiccionales, va a formar parte de una de estas sala y al separar la sala penal, sacarle la competencia laboral y armar esta otra sala con competencia exclusivamente laboral, un poco funcionar como se viene manejando en toda la doctrina moderna internacional de la especialidad, donde tengamos jueces dedicados puntualmente a resolver ciertos temas o en cierta materia. En lo penal por un lado y lo laboral por otro lado para tener mayor eficacia y eficiencia a la hora de resolver los casos para que no queden varados en este órgano.

El proceso ya tiene media sanción de la cámara de senadores y pasaría a cámara de diputados donde va a pasar por su comisión donde es ingresado en el trámite legislativo propio para obtener despacho y ser tratado en el recinto como fue ayer con sus discusiones parlamentarias correspondientes y ahí una vez que entra en vigencia va pasar por el procedimiento constitucional que fija para en nombramiento de miembros de la corte, de esta manera formar la composición y cumplir con la primera parte del proyecto que es la ampliación de esta sala. Reche tambien explicó al equipo de buen día Ciudadano que el proyecto tiene otra finalidad tambien y que es la de dar publicidad a todos los actos del poder judicial, ya que hasta el momento la corte se presentaba como un “edificio blindado” para el ciudadano común. “La idea es generar mayor transparencia y mayor comunicación en la segunda parte, puntualmente con la publicación de sentencias de todas las salas de la corte en la página web que tiene el poder judicial y también la publicación de resoluciones de carácter general como son las acordadas y las de carácter particular que puede ser el otorgamiento de licencias o la designación de un funcionario todo esto con la finalidad de darle transparencia a la actuación de este poder que siempre se lo veía un poco distante con respecto a la comunidad” concluyó el legislador.