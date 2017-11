Nonpalidece: las décadas ganadas

COMPARTIDOS: 0

Por Joaquín Toledo

El 21 de septiembre de 1996, no sólo floreció una nueva primavera, también surgió una de las agrupaciones de reggae más importantes de la Argentina: Nonpalidece.

Lo que inició como un proyecto experimental de amigos que habían tenido una bandita de rock en la secundaria, fue cobrando fuerza para transformarse en uno de los grupos fundamentales del reggae sudamericano y una referencia para las bandas independientes del país.

Después de tomarse un ‘año sabático’, Nonpa vuelve a girar para celebrar, en cada rincón del país, sus dos décadas de existencia.

A nuestra provincia, la banda reggae llega con dos shows (hoy y mañana) en los que repasará lo mejor de su carrera y, en la previa, Bruno Signaroli (guitarrista), habló con El Ciudadano.

“En realidad ya cumplimos 21 años, lo que ocurre es que, en festejo de los 20, nos tomamos un año y un poquito más. Somos como los gitanos, que festejamos los cumpleaños largos”, dijo entre risas el músico que además reflexionó: “No se nos hubiera ocurrido cuando empezamos que íbamos a llegar hasta donde llegamos, juntos, haciendo esta música. De hecho, veníamos preparando el show que hicimos el día de ‘nuestro cumpleaños’ y ahí caímos en que llevábamos 20 años tocando ¡Es un montón! Tiene una carga muy grande, porque son muchos años que llevamos tocando juntos, haciendo música, tratando de crecer. Todos ya somos más grandes, empezaron a aparecer hijos, ya es una parte muy importante de nuestra vida y estamos muy contentos de poder seguir yendo a mostrarla”.

Más allá de algunos cambios, la formación original de Nonpalidece se ha mantenido casi inamovible a lo largo de estos 20 años. Por eso, Signaroli valoró: “Yo creo que es un poco fortuito y tiene que ver con las relaciones. Hay que tratar de ser lo más honestos posibles, que no haya mezquindades, que el ego pase a un segundo plano, tirar todos para el mismo lado. Nosotros rescatamos mucho esto de sentirnos amigos, de reunirnos por fuera de lo que son los ensayos o los conciertos y de generar una situación bastante lúdica más allá del profesionalismo que hay que tener. Está bueno que la música a veces nos lleve a lugares inesperados. Después, que te vaya mejor o peor, tiene que ver con cosas que por ahí se le escapan a uno. A veces el esfuerzo se ve recompensado y otras veces no”.

Los primeros pasos en la música, Nonpa los dio de la mano de la agrupación mendocina Karamelo Santo, que, de alguna manera, les enseñó a trabajar de manera independiente .“Nuestra relación con Karamelo Santo fue bastante particular, porque Goy nos ayudó con nuestro primer disco. Para nosotros fue una experiencia alucinante grabar con ellos, porque eran una banda que ya tenía muchos años de rodar, sonaba de puta madre y a mi me gustaba mucho. Además, aprendimos mucho de la autogestión de ellos, de defender lo suyo. Eso nos marcó bastante, por eso hoy somos una banda independiente. Además, obvio que tenemos un gran cariño por Karamelo”, recordó.

“Hacer una gira internacional como las que hacemos nosotros sin el respaldo de un sello (discográfico) implica que, como músicos, también tengamos que gestionar los hoteles, el sonido, los transfers, los viajes y todo eso. Después, si te va bien, buenísimo, pero si te va mal te absorbe los costos y, muchas veces, es duro eso. Por otra parte, también está bueno que nosotros tenemos inquietudes y tiempos que a veces no son los que maneja una compañía. Por eso, aunque implica más trabajo, para nosotros es la mejor manera de trabajar, como una pequeña Pyme”, recalcó el guitarrista.

En este 2017, Nonpa se dio el gustazo de grabar un par de canciones (Keep The Fyah Burning y Total Destruction) con dos de los artistas más importantes del reggae mundial: Brinsley Forde y Flabba Holt. “Se dio de manera un poco fortuita. Nosotros nos relacionamos mucho con distintos músicos, hemos tocado con varias bandas de afuera, hemos tenido la suerte de telonear más de una vez a Israel Vibration y Flabba Holt vino el año pasado a tocar con la banda, lo agarramos un día y le dijimos: ‘Vamos al estudio a tocar algo’. El tiró una idea, tocamos un poco y grabamos dos bases. En febrero lo conocimos a Brinsley Forde, cantante de Aswad (legendaria banda de reggae británico), pintó buena onda con él, le mostramos lo que habíamos hecho, se volvió y a los 15 días nos mandó una letra que había compuesto para una canción, entonces empezamos a editarla y salieron estas dos canciones que tienen una vuelta de tuerca que otras canciones no tenían. Fue una experiencia impresionante que nos abrió mucho la cabeza”, dijo el músico de la banda ‘liderada’ por Néstor Ramljak.

Finalmente, Signaroli habló sobre las presentaciones del grupo en N8 y explicó: “Estamos tratando de hacer un show que abarque todo lo que ya hicimos, también estamos presentando estas canciones nuevas (Keep The Fyah Burning y Total Destruction) y, además, veníamos tocando en Mendoza en lugares más vale grandes. Ahora, queremos hacer un show un poco más íntimo, porque nos sentimos más cómodos en este formato de estar más cerca de la gente físicamente, se arma un ida y vuelta más interesante y, además, se interactúa un poco más. Por ahí nos pasa que tenemos un show armado y la gente nos dice: ‘tocá de Mr Muzic o toca esto’. Esa cercanía está buena porque se genera algo más interactivo. Nosotros tenemos un esqueleto de dos horas más o menos, pero de ahí puede pasar cualquier cosa”.

“Algo bien estaremos haciendo si la gente tiene ganas de seguir escuchando Nonpalidece”, destaca el integrante de la agrupación que, a 21 años de aquella primavera del 96, con siete discos realizados e incontables giras, sigue probando cosas nuevas.

Show en Mendoza

Gira 20 años de Nonpalidece

Show: hoy y mañana a las 23

Lugar: N8 Show y Bar (Mitre y Godoy Cruz, Ciudad)

Entradas: Moicano Rockeria (Galería Caracol), Otra Vida (Galería Caracol), Siempre Deportes (Luján / Maipú), Amadeus Rockeria (Necochea 75, Cdad), Chamu Rockeria (San Martín) o Masticket.com.ar

Escuchá Total Destruction