Horas críticas para la tripulación del ARA San Juan, se estaría agotando el oxígeno

COMPARTIDOS: 0

Los esfuerzos para localizar el submarino ARA San Juan desaparecido desde el miércoles de la semana pasada han sido dramáticamente acelerados por un equipo multinacional de búsqueda de barcos y aviones. Sin embargo, no hubo ninguna novedad hasta el momento.

"Esta fase de búsqueda y rescate es crítica. Por eso se realizó un despliegue de medios de todo tipo", reconoció esta este lunes a la prensa el vocero de la Armada, Enrique Balbi. Es que con el correr de las horas disminuyen las posibilidades de supervivencia de los 44 tripulantes del submarino. El mejor escenario les da siete días de autonomía de oxigeno en el interior de la nave, llevan seis días desaparecidos.

Según explicó Balbi, "en condiciones normales, el submarino puede pasar 90 días sin ayuda externa, en cuanto a combustible, agua, aceite y oxígeno. Esto es, haciendo snorquel para renovar el aire y cargar las baterías. Esto se hace una vez por día, o cada dos o hasta tres días. Estas son las condiciones normales”.



“Ahora bien, si el siniestro lo obligó a ir a superficie, y está con escotilla abierta, no tendría problemas de oxígeno y en cuanto a víveres, siempre se llevan dos tercios más de los días programados de la misión. En este casos son 10 días, y podrían tener víveres, racionándolos, hasta por 30 días”, detalló Balbi.



Sin embargo, una tercera posibilidad es que no tengan forma de ascender. En ese caso, el plazo se reduciría a una semana. “Si no puede salir a superficie, ahí ya se pasa a la fase de siniestro más perjudicial. Es difícil precisarlo en cuanto a las condiciones. Si están en el fondo, sin poder salir a superficie por sus propios medios, otros países han hecho ejercicios y aproximadamente se calcula una supervivencia de siete días”, agregó el vocero de la Armada.

Por otra parte, Balbi afirmó que las siete llamadas satelitales fallidas "no corresponden al submarino ARA San Juan", y reiteró que las condiciones meteorológicas adversas han dificultado la búsqueda e insistió en que "no se descarta ninguna hipótesis".

Mirá también:

Pampita confesó quien borró el apellido Vicuña de la remera de su hijohttps://t.co/0qSeoLme3C — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) November 20, 2017

Te puede interesar: