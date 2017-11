Dejar hacer, dejar morir

COMPARTIDOS: 0

En estos días de todo tipo de urgencias, en que todos nos sentimos presionados por muchas cosas realmente serias y otras no tanto, todavía no nos estamos dando cuenta de que un grupo de jóvenes puede estar pasando sus minutos más dramáticos en la lucha por la supervivencia. El tiempo de publicación de estas líneas puede coincidir con un desenlace o con la prolongación de la martirizante espera de los familiares.

Para quienes el asunto les sea indiferente o para los que directamente observan con desdén la suerte de los 44 marinos, deben entender que ninguno de ellos ingresó a la Marina de Guerra inspirados en Alfredo Astiz, Eduardo Massera o el no menos sanguinario almirante Rojas; unos lo habrán hecho por afán de aventuras, por la fascinación del mar, por salir genuinamente de alguna postración y de la pobreza de nuestras provincias olvidadas; para mitigar soledades interiores y otros, por qué negarlo, para vestir con orgullo un uniforme que un grupo de canallas no alcanzó a manchar.

Décadas atrás, cuando existía la conscripción militar que –entiéndase aquí claramente: ‘no debe ser reinstaurada’– al que le tocaba la Armada debía hacer la colimba dos años y lo que para muchos era una verdadera desazón estar lejos de sus familias, para otros significó una salida al mundo, no solo el que está más allá del océano, sino al de las posibilidades de desde aprender a usar cubiertos o calzarse, hasta aprender a leer y escribir o capacitarse en oficios y técnicas que después les servirían en una vida futura.

Que los gobiernos militares emplearon a las Fuerzas Armadas como ejército de ocupación con la complicidad de los sectores civiles más recalcitrantes de la reacción, es hoy una verdad de Perogrullo. Que las derechas políticas de la Argentina aborrecieron la democracia y, ante su falta de potencial cívico constituyeron un partido militar que los representó imponiéndose a sangre y fuego, está demostrado históricamente.

Entonces hoy, una de las tantas grietas de nuestra sociedad pasa entre los que lo odian o el mundo militar les es indiferente y los que todavía ven en ellos ejemplos de valores éticos que de ninguna manera propiedad de los uniformados y menos la “reserva moral de la Patria". Grieta que se hizo casi insuperable después de la cacería despiadada del 76 al 83.

A la hasta ahora evidente incapacidad de la política para definir el rol de los militares en la sociedad y de concebir una nueva mentalidad en la relación civiles-militares de los tiempos modernos, se agrega una expuesta falta de preparación de las cúpulas militares. Los altos mandos, que ya están formados fuera de la férula de la dictadura, o por lo menos así debiera ser, no atinan a pararse frente al mando político desde el lugar correspondiente. No se han podido sacar de encima dos baldones que los marcaron: la corrupción que los involucró durante la dictadura Onganía-Lanusse, cuando los altos jefes participaban de los directorios de muchas empresas a cambio de otorgar favores desde el poder político; y la posterior masacre represiva con el pretexto de defender nuestro supuesto modo argentino de vida. La lucha contra la guerrilla no justifica los miles de crímenes, entre otras cosas, ocultó la ineficiencia de los que representaban las instituciones.

Los tiempos heroicos del juicio a las juntas y muchos represores cuando aún tenían todo el poder de fuego, ya pasaron. La reconciliación con los genocidas será imposible mientras no haya arrepentimiento, o por lo menos, que digan dónde están los desaparecidos. El desmembramiento posterior de las Fuerzas Armadas, producto de las pérdidas materiales y humanas de la Guerra de Malvinas y el verdadero acorralamiento económico al que las sometió el menemismo, han provocado que hoy el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea sean un cascarón burocrático sin presupuesto y con materiales obsoletos que, posiblemente más que orgullos de pertenecer, produzca resentimineto por la postergación y abandono.

El drama de los 44 marinos del ARA San Juan es el resultado de los desmanejos de los altos mandos y de la incapacidad del poder político. Durante los doce años del kirchnerismo, las cosas no iban a cambiar por supuesto. La pose pseudo revolucionaria del pasado régimen solo permitió alguna que otra reposición de material y el intento de adoctrinamiento del personal para sumarlo al proyecto de hegemonía autoritaria y la idea de partido único. El colofón fue designar a un militar acusado de represión ilegal como jefe de estado mayor del Ejército. Mientras tanto, los aviones no podían volar, los barcos de guerra quedaban varados o se hundían solos en los sitios de amarre.

Qué se podía esperar de un submarino de 40 años que a la vista nomás aparece con signos de deterioro exterior y con una tecnología obsoleta en sus interior. Es lo que hay, es lo que se puede, dirán; pero ahí dentro van personas que no son números de las estadísticas, que sí saben en la que se metieron, pero que más les interesó cumplir con lo que ellos entienden como el deber ser, el deber hacer, a cambio de un sueldo y de la admiración de los más cercanos.

No se le puede exigir a la población cariño repentino por los protagonistas del drama. Es más fácil conectarse con otros más lejanos, pero eso tampoco debe reprocharse, la gente que pinta paredes por Santiago Maldonado y la que reza y se conmueve por los 44 tienen distintas percepciones sobre los desenlaces y distintos intereses y prioridades, pero, eso sí, la humanidad está igual en el telón de fondo y eso debe ser motivo para evitar una nueva grieta.

Ahora el miedo, el dolor y la ansiedad enmarca el despliegue de avanzadas tecnologías para encontrar al submarino y salvar a sus tripulantes. La solidaridad del mar y la generosidad de países amigos ha dejado de lado viejas disputas y venir a ayudar. No nos debe sorprender la presencia de naves británicas, los marinos tienen sus propias reglas éticas, incluso en la guerra, salvo excepciones, se muestran clementes con el enemigo una vez vencido. Y así, aunque todavía duelan el hundimiento del General Belgrano, los ataques asesinos al aviso Sobral y al pesquero Narval, entre otros hechos reprochables, hoy estamos en paz y primero está la vida de los tripulantes del ARA San Juan.

Será muy bueno que leer esto después de unos días, remita a un hecho del pasado reciente que se resolvió felizmente, y si desgraciadamente así no fuera, será hora de aprender de esta terrible experiencia, y si no se puede hacerlo acá en el país, preguntarles a quienes saben. Pero ante todo, poner con coraje político las cosas en su lugar y debatir para qué sirven en estos tiempos las Fuerzas Armadas y cómo se compatibilizan con una Argentina que no termina de conocerse a sí misma.