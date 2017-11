El Senado define cronograma para tratar reformas

COMPARTIDOS: 0

El Senado definirá en las próximas horas la hoja de ruta para el tratamiento de los proyectos de pacto fiscal, reforma laboral y reforma previsional, aunque el justicialista Daniel Lovera, que coordinará los principales debates, rechazó que se les dé "tratamiento exprés" y ratificó que quieren escuchar a "todos los sectores".



El cronograma para tratar esos proyectos comenzará a definirse a las 17:00, cuando se reúnan el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, los jefes del bloque PJ-FPV, Miguel Pichetto, y de la UCR, Ángel Rozas, y los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, informaron fuentes parlamentarias a NA.



Lovera, quien preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta por donde deberán pasar los proyectos de ley de reforma laboral y previsional, remarcó la importancia de que "vengan a opinar todos los sectores de cara a la sociedad" porque "son leyes que involucran a toda la sociedad".



"No creo que haya ningún tratamiento exprés y no creo que se saque dictamen si no se expresan todos los sectores", añadió el senador pampeano en declaraciones a la prensa acreditada en el Senado, al tiempo que señaló que "hay que darle transparencia y apertura" al debate de esos temas.



De esta manera, ratificó algo que el bloque justicialista de Miguel Pichetto deslizó el último viernes y es que no avanzarán si no concurre al Senado el triunvirato de la CGT, además de las dos CTA, que también serían invitadas a dar su opinión.