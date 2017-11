Huracán superó a Vélez y lo pasó en el promedio

COMPARTIDOS: 0

Huracán regresó a la victoria al vencer a Vélez por 1 a 0 en un entretenido partido que jugaron esta noche en la culminación de la novena fecha de la Superliga y con ese resultado logró superarlo en la tabla de los promedios.

#TNTSports | ¡#Huracán le ganó 1-0 a #Vélez gracias al gol de Mauro Bogado y quedó cuarto en la Superliga! pic.twitter.com/WvrGm4GXYf — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 21, 2017





El único tanto lo marcó el mediocampista Mauro Bogado, a los 25 minutos de la primera parte y de tiro penal, tras una falta dentro del área de Emiliano Amor a Ignacio Pussetto.





¡GOL DE HURACÁN!#SuperligaxFOX Lo hizo de Bogado de penal y así le gana 1-0 a Vélez. pic.twitter.com/87nxtNqaqh — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 21, 2017

En los primero minutos de partido Huracán se mostró como un equipo decidido a quedarse con el triunfo y tuvo momentos de buen fútbol con una buena tarea de Ignacio Pussetto, quien fue el protagonista de esta etapa.

#TNTSports | #Huracán le ganó 1-0 a Vélez por el gol de Mauro Bogado y quedó cuarto en la Superliga 👏 https://t.co/5Dn5ynOo4y pic.twitter.com/8qdNHUneQi — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 21, 2017





La primera aproximación del elenco local fue a los 3 minutos por medio de un remate de Patricio Toranzo que quedó en manos de César Rigamonti, mientras que a los 5 lo tuvo Vélez a través de un tiro de Maximiliano Romero, pero el balón se fue por encima del travesaño.



Segundos más tarde Alejandro Romero Gamarra envió un centro desde la izquierda para Ramón Ábila, quien solo frente al arco, cabeceó y la pelota se fue muy cerca del palo derecho del arquero.



Tras esa jugada el delantero se lesionó y debió retirarse del campo de juego.



Huracán tenía el dominio de la pelota e intentaba llegar con peligro al arco defendido por Rigamonti y a los 24 minutos Pussetto se mandó por la derecha, Emiliano Amor le cometió falta dentro del área y el árbitro Mariano González sancionó el penal.



Así, Mauro Bogado, con un remate fuerte al medio del arco arriba, puso en ventaja a Huracán-.



A los 28 minutos Pussetto desde dentro del área por el medio pudo haber marcado la segunda conquista, pero la pelota rebotó en Amor y se fue al córner.



En el segundo tiempo, Huracán controló el juego y se quedó con el triunfo.



La segunda etapa fue más pareja en cuanto al dominio del juego aunque Huracán se mostró levemente superior a su rival debido a que a Vélez se lo vio como un equipo desconcertado en varios pasajes.



El conjunto de Liniers tuvo la chance de empatar a los 13 minutos tras un tiro de esquina, pero el balón fue despejado por la defensa de Huracán, tras lo cual el "Globo" armó un buen contraataque.



Ya cerca del área de Vélez Romero Gamarra desde la derecha habilitó a Patricio Toranzo, quien solo por el medio en la puerta del área disparó y la pelota se fue muy cerca del palo izquierdo de Rigamonti.



Vélez tuvo dos posibilidades para llegar a la igualdad, pero en la primera, a los 32 minutos, el remate de Nicolás Domínguez fue contenido por Marcos Díaz y la siguiente, a los 34, un tiro de Jorge Correa, terminó yéndose afuera.

LA FIGURA#SuperligaxFOX | Ignacio Pussetto habló sobre la lesión de 'Wanchope' Ábila: "Es muy difícil de reemplazar" pic.twitter.com/cbTRw9Q37F — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 21, 2017





Huracán: Marcos Díaz; Christian Chimino, Hugo Nervo, Saúl Salcedo, Carlos Araujo; Mauro Bogado, Adrián Calello, Ignacio Pussetto, Patricio Toranzo, Alejandro Romero Gamarra; Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.



Vélez Sarsfield: César Rigamonti; Hernán De La Fuente, Emiliano Amor, Fausto Grillo, Brian Cufré; Nicolás Domínguez, Santiago Cáseres, Matías Vargas, Emiliano Bogado; Maximiliano Romero y Nicolás Delgadillo. DT: Marcelo Gómez.



Gol en el primer tiempo: 25m, Mauro Bogado (H), de penal.



Cambio en el primer tiempo: 9m, Fernando Coniglio por Ábila (H).



Cambios en el segundo tiempo: 19m, Mariano González por Toranzo (H); 25m, Jorge Correa por Delgadillo (VS) y Jonathan Cristaldo por E. Bogado (VS); 35m, Lucio Compagnucci por M.

Bogado (H) y 39m, Nicolás Tripicchio por Vargas (VS). .