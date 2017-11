Pampita confesó quien borró el apellido Vicuña de la remera de su hijo

COMPARTIDOS: 0

En los últimos días se desató una nueva polémica en torno a Pampita. La modelo compartió unas fotografías de la celebración por los cien programas de “Pampita Online”, el ciclo que conduce en el canal KZO, con un detalle que hizo ruido: su hijo mayor Bautista lucía una camiseta de fútbol a la que, photoshop mediante, le habían borrado el apellido “Vicuña” de la espalda.

La explicación de Carolina Ardohain al respecto llegó a través de Ángel de Brito, quien aseguró que habló con la jurado del Bailando y que la misma negó que haya sido la responsable de editar la imagen.

“Me dijo Pampita que no lo borró ella y me dio la prueba. Aparecieron las fotos de los chicos, en algunas fotos se lee Vicuña y en otras no dice nada”, comentó el periodista en “Los ángeles de la mañana”, emitido por Canal Trece.

Luego agregó: “Ella dice que no se lo borró , que se lo borró la revista que publicó esas imágenes, que en su Instagram están con el apellido. ‘Yo jamás le borraría el apellido del padre y, además, es su apellido’, me aseguró”.

De esta manera, se descartó una posible venganza de Pampita hacia su ex pareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, quien mantiene actualmente una relación con la China Suárez. ¡Todo aclarado!

Gracias a mis amores por venir a sorprenderme en los 100 programas de @pampitaonline !!! ❤️❤️❤️❤️ @picomonaco #bautibomba #beltranrubioloco #benigorditorico Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 1:51 PST

