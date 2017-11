La noche de Martín Daga

COMPARTIDOS: 0

Se hizo esperar, pero después de un tiempo sin hacer presentaciones en vivo, Martín Daga vuelve a los escenarios con un show de luces, sombras y sonidos en un formato distinto.

La idea del artista es plantear un espectáculo introspectivo, dándole gran importancia a lo visual, con una decena de invitados que le pondrán su estilo a cada melodía.

El cantante de reggae fusión prepara un tremendo show en el que repasará su carrera en la exquisita sala de la Nave Universitaria, esta noche, a partir de las 21.

“Va a haber muchos invitados. Van a estar David Bolzoni, Laura Carubín, Maluko, Pablo (Don) Torres, Gustavo Pérez (Boli), Fernando Garro, Camila Coccia (Chetitos), Lucas Rodríguez, Fernando Crouspeire y algunos más. Además, la banda con Leo Mut, Flavio Patiño, Facundo Pelaitay, Nano Cremaschi y Chelo Charco. Mucha gente sobre el escenario, casi que voy a cantar una canción con cada uno de los invitados. Vamos a hacer temas del primer disco (Parte de mi ser), del segundo (Parte de mi ser en vivo) y del tercero (Universo). Hace mucho que no toco en vivo y lo bueno es que vamos a hacer versiones acordes a cada uno de los músicos sobre el escenario”, anticipó el protagonista del show en diálogo con El Ciudadano.

Reggaetón, rock, cumbia, reggae y hasta melodías folclóricas sonarán en el espacio cultural ubicado en Maza al 223, de Ciudad. “La sala está buenísima, es un lujo. Llevamos un sonido chiquito, no es tipo recital para destrozar. De hecho, es una temática medio vintage, porque la onda del show es más tipo ensayo, más tipo comedor de casa. Quiero volver a las luces, las lámparas, un poco más teatral. Algo como lo que hizo Santaolalla. La sala tiene iluminación y toda la cosa pero he preferido no usarla, quiero jugar con las lámparas. Desde lo musical va a estar entretenido también por la cantidad de invitados”, explicó.

En cuanto al repertorio, Daga contó que tocará al rededor de 15 canciones, todas propias y detalló: “Todos los temas están en los discos, pero, en realidad, hay uno que es una zamba que yo versioné hace mucho y hay un tema de Habana Blues, que es una película que me encanta. La versión la vengo haciendo desde hace años. No hemos recurrido al cover ni a nada. En otros shows por ahí hago algún cover, pero esta vez dije: ‘Ahora no lo voy a hacer’”.

Inencasillable y cambiante son dos adjetivos que pueden describir a Martín Daga, pero también a las bandas y la música actual. “Antes estaba muy cerrado el tema de los estilos musicales. Yo creo que hubo un cambio desde las bandas que empezaron a salir como Los Auténticos o La Bersuit. En La Bersuit está muy marcado, porque tenían unos rocanroles buenísimos y después te salían con un reggae o una ranchera. Vos escuchás cualquier tema y tiene una temática única y no deja de ser La Bersuit, por ejemplo”, reflexionó.

De cara al futuro, el cantautor mendocino comentó: “Estamos ahora sacando algunos temas nuevos, que están sonando en la radio y que pertenecen a un disco que todavía no sale. Vamos sacando de a singles que después van a formar parte de un disco que todavía no tiene nombre ni nada. Ya hay 14 temas que han pasado el primer filtro, así que ya tenemos para ir encarando el álbum”.

Daga no quiere adelantarse ni especular demasiado con su carrera. El artista prefiere pensar en el presente, el presente es hoy y hoy es uno de esos días que marca con un círculo en el calendario, un lindo show en el que compartirá con amigos y público una parte de su carrera.

Sobre el show

Hora: 21.

Lugar: Nave Universitaria (Juan Agustín Maza 223, Ciudad).

Entradas: $160 en People Bar o taquilla de la Nave Universitaria.

Producción de Julieta Dora.

Más detalles en martindaga.com