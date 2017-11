No lo juna ni Jack Nicholson, así está hoy el nene de "El resplandor"

COMPARTIDOS: 0

A 37 años del estreno de "El resplandor", una de las películas de terror más importantes del cine, todos recuerdan a Danny Torrance, el pequeño niño de seis años que encarnaba al hijo de de Jack Nicholson en el film.

Danny era el pequeño que recorría en triciclo los pasillos del hotel Overlookdonde su familia se había mudado ya que su padre era el vigilador del establecimiento durante el invierno.

La película, dirigida por Stanley Kubrick estaba basada en la novela homónima de Stephen King y tuvo un gran éxito de taquilla.

A casi cuatro décadas del estreno, Danny Lloyd, el verdadero nombre del actor, brindó una entrevista al diario The Guardian en la que habla de su presente.

Con sus ahora 45 años recién cumplidos y cuatro hijos, el niño prodigio hoy se dedica a la docencia tras recibirse de profesor de biología en una universidad de Kentucky (EE.UU.).

Lloyd admitió que interpretó el personaje por pura casualidad, gracias a que su padre insistió en que se presentara al casting. “Me dijo que siempre estaba corriendo e intentando llamar la atención, así que mandó mi foto.Creo que fue como una broma, la verdad”, afirmó.

El chico superó las audiciones y se hizo con el papel. Sin embargo, esa fue su única experiencia en la actuación y no tiene intención alguna de volver a actuar. “Estoy contento de cómo me han ido las cosas y no me arrepiento de haber trabajado en la industria cinematográfica ”, completó.



