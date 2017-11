A través de un misterioso llamado, amenazaron a los hijos de Julieta Silva

COMPARTIDOS: 0

Hace algunos días la Cámara de Apelaciones resolvió de forma unánime desechar la carátula con que la fiscal Andrea Rossi imputó a Julieta Silva después de la muerte de Genaro Fortunato. Ahora la fiscal tendrá que cambiar la acusación que deberá debatirse entre el homicidio culposo y el dolo eventual.

Además el tribunal, si bien confirmó la prisión preventiva, modificó también el régimen de detención y Silva se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en la vivienda de su padre.

Este miércoles por la noche se radicó una denuncia en la comisaría 32º, donde consta que hubo un llamado a la casa del padre de Silva y en donde una mujer amenazó a los hijos de la acusada.

Fue Andrés Silva, su padre, quien dejó constancia a las autoridades, de la existencia de ese llamado y en donde explicó que la voz le aseguró que peligra la integridad física de los dos hijos que tiene Julieta, uno de 5 años y otro de 9 años.

Hay que recordar que no es la primera vez que se origina algún acto de este tipo contra la muchacha y su familia. A fines de septiembre, un grupo de personas no identificadas apedrearon la casa de Silva. Al respecto no hubo detenidos.



Mirá también:

Reapareció Juanita Tinelli y está tan grande ¡que parece su hermana mayor!https://t.co/c2XQsq9eHn — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) November 2, 2017



Te puede interesar: