Un mundo a dos velocidades

Para el Progresismo ideológico hay “mañanas que cantan” y todo futuro será menor. Pues, nos encontramos en una permanente evolución: del pitecántropos erectus al homo sapiens y de allí al infinito.



Es más, la ciencia y la tecnología prolongarán nuestra vida hasta casi rozar la inmortalidad. Nos dicen que pronto estarán disponibles trasplantes hechos en impresoras 3D para todos y si no nos gusta, nuestra conciencia podrá ser implantada en un hermoso robot.



No en vano el reino medieval de Arabia Saudita está organizando una ciudad en que la mitad de sus habitantes sean robots. Como prueba de su visión, acaban de otorgarle la personería jurídica al primero de su especie.



Todo bien. Sólo profecías de la ciencia ficción que se van cumpliendo.



El problema que mientras estas noticias se difunden en los portales que nos alimentan hay otras igualmente inquietantes. Por ejemplo, que el grupo islámico nigeriano Boko Haram ha retomado a la violación como un hecho de guerra. ¿Lejano? Durante el último motín carcelario en Brasil, hubo reclusos que mataron, descuartizaron, cocinaron y se comieron a sus compañeros.



¿Utopía o Distopia? ¿Blade Runner o Los juegos del hambre? ¿Siglo XXI o XIV? Parece ser la cuestión.



Más allá de los extremos literarios, esta es nuestra realidad cotidiana. Una que nos dice que la NASA muy bien puede estar planificando viajar a Marte, pero a nosotros nos cuesta cada vez más movernos en nuestra ciudad.



No negamos que algún día eventualmente los desarrollos tecnológicos de la carrera espacial se traduzcan en ventajas concretas para nuestras vidas.



Llegado a este punto es cuando lo que denominamos como “nuestras vidas” se bifurca, pues si por un lado vemos que existe una minoría que razonablemente goza de estos avances y puede esperar tranquilamente a los que vienen, hay un importante sector que se debate –diariamente– con sus necesidades básicas insatisfechas.



En el resumen de noticias que elaboramos con nuestro Centro de Estudios Estratégicos citamos a dos trabajos en los que se describen ambos grupos.



En el primero de ellos, Gustavo Varela nos dice: “No se parecen a nada de lo que conoció la política argentina. Hacen de la eficiencia un culto y de la falta de pensamiento crítico una herramienta. Desde allí construyen conceptos que no son ideas, sino aplicaciones. Es lo que fue y lo que se viene. Son otra cosa. No son la rancia aristocracia del siglo XIX; no son las fieras fascistas del treinta. Se parecen a los de la Revolución Libertadora (los antiperonistas se parecen, cualquiera sea la filiación política o ideológica). Pero estos de ahora son definitivamente otra cosa. Varias, no una, pero lo que más son es efectivos (por eso mismo son patoteros)”.



Por su parte, Pascual Albanese describe al grupo de los excluidos de la siguiente manera: “Los resultados del ‘Relevamiento Nacional de Barrios Populares’ realizado hace unos meses y coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social muestran una radiografía social de la Argentina de hoy. Revelan la existencia de 4.100 asentamientos y villas de emergencia, que en su conjunto ocuparían 330 kilómetros cuadrados de superficie (una vez y media la superficie de CABA). Son unas 800.000 familias, más de dos millones de personas, un número que equivaldría a la población de la segunda ciudad de la Argentina. 1.612 de esas villas y asentamientos están en la provincia de Buenos Aires y la inmensa mayoría en el conurbano”.



La contrastación entre realidades y expectativas tan disímiles nunca ha sido un buen augurio en la historia de los pueblos. Por ejemplo, hoy en el centenario de la Revolución Bolchevique,sabemos que muchas fueron sus causas. Pero también, que no se puede desconocer que las principales fueron, tanto la división existente entre la aristocracia y el pueblo llano como la incapacidad del sistema político vigente para administrarlas y superarlas.



Por supuesto, que la República Argentina carece de divisiones político-sociales tan marcadas como las de la Rusia zarista. Sin embargo, no son pocas las distorsiones que pueden alimentarlas y crear un clima poco propicio. Nuevamente, es Albanese quien nos advierte: “Recordemos también que la Constitución Nacional fue sancionada en 1853 y que en ese tiempo no era imaginable nada parecido a lo que hoy es el conurbano bonaerense.

A partir de esto hay un gigantesco déficit institucional. Basta para explicarlo un par de ejemplos: las localidades de González Catán y Gregorio de Laferrere, que pertenecen al partido de La Matanza, tienen cada una más población que las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que cuentan en el Congreso con tres senadores y cinco diputados nacionales, mientras que las dos primeras ni siquiera son cabeceras de municipios. Por tanto, distritos como La Matanza son ingobernables. En ellos, además, abunda la ilegalidad porque es una forma de sobrevivir”.



En el pasado nuestra dirigencia política, a través de nombres paradigmáticos como los de Yrigoyen y de Perón fue incorporando a grandes segmentos de nuestra población, la que literalmente bajaba de los barcos de la inmigración, a la gran nave de la clase media argentina.



Hoy, nuevamente se nos abre este desafío. El de incorporar a los sectores excluidos a los niveles dignos de la prosperidad.



Para ello es menester que seamos eficientes como demandan los que todo lo tienen, pero sin perder de vista que una Nación es un proyecto sugestivo de vida en común y que solo puede llegar a buen puerto cuando la mayoría comparte el punto de destino.

Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.