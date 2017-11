Locomotora Oliveras, una campeona por la igualdad

COMPARTIDOS: 0

Alejandra Oliveras, conocida como Locomotora y dueña de cinco títulos mundiales (al igual que Mayweather), tiene todo para ser una estrella pero elige otra forma de vida.

La jujeña pero radicada en Córdoba es una de las exponentes del box femenino en Argentina y tiene bien definido lo que quiere hacer de acá en adelante: luchar por la igualdad de las mujeres.

“En Argentina hay más campeonas que campeones y la mujer se está animando más, se está dando cuenta que tenemos los mismos derechos que los hombres. La mujer debe estar a la par del hombre, ni atrás ni abajo y por eso soy una luchadora de la igualdad; de hecho yo pude ganar mi quinto título del mundo igualando a Floyd Mayweather y con esto demuestro que las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres”, confesó Oliveras en su breve paso por Mendoza.

Según sus palabras, tiene una meta en el mundo de los guantes y así lo explica: “En el boxeo he recibido todo, si yo me muriera mañana lo haría feliz. Estoy más allá del dinero porque hay gente que nace millonario y no siente la vida, el dinero te adormece pero a mí me mantiene viva y despierta. La felicidad no está en la plata, está en la salud, el amor y el respeto pero yo tengo una misión que es lograr la igualdad en las bolsas de boxeo, que la mujer gané lo mismo que un hombre”.

Por otro lado, la Locomotora también abogó por frenar la violencia de género en todos los rincones de nuestro país.

Mendocina por adopción

"Mi papá es mendocino y vine a la provincia a visitar a familiares. De paso me reencontré con Gustavo Morillas, quien fue el árbitro en mi pelea cuando obtuve el pentacampeonato”, manifestó Alejandra Oliveras sobre su visita a la provincia.

Fanática del boxeo y teniendo en cuenta su vasta experiencia en este deporte, el consultamos sobre la realidad del pugilismo a nivel nacional y recalcó la necesidad de mayor apoyo.

“El boxeo necesita de más apoyo y más reconocimiento para poder ayudar a los chicos de hoy que serán los campeones del mañana. El boxeo debe dejar de estar en la oscuridad porque generalmente lo practican chicos carenciados que buscan en este deporte cambiar su vida”, deslizó.

Presente en la Legislatura provincial

En el salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura provincial, la Cámara de Senadores le brindó un reconocimiento a la Federación Sureste del Boxeo Mendocino por su trabajo en el deporte de Mendoza.

En el acto estuvo presente Alejandra Oliveras, quíntuple campeona mundial, quien se sacó fotografías con los presentes, incluido con la senadora Verónica Basabe.