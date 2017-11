Esta es la extraña foto donde Barbie Vélez le da un beso a su pareja y la 'censura'

COMPARTIDOS: 0

Los rumores de romance entre Barbie Vélez y su hermanastro, Lucas Rodríguez, no son nuevos. Incluso, los propios protagonistas de esta historia de incesto digna de una novela turca juegan al misterio en las redes con ambiguos mensajes y fotos.

Las llamativas fotos de la modelo con el empresario Patricio Silberman, en las playas de Punta del Este, no convencieron mucho al público. Y, ahora, la hija deNazarena Vélez volvió a jugar al misterio. Barbie compartió una foto enInstagram Stories besándose con un hombre al que le tachó el rostro para ocultar su identidad.

Tiempo atrás, la ex novia de Fede Bal había sido consultada por los indicios en las redes sobre su relación con el hijo de Fabián Rodríguez, el fallecido empresario que estuvo casado con su mamá. “Obvio que estoy enamorada. No estoy diciendo que sea él, no estoy diciendo nada”, contestó. “¿Estás saliendo con Barbie?”, le preguntaron también a Lucas. “No voy a hablar de nada”, se limitó a responder.

