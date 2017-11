La esposa de De Vido lo defendió a muerte

COMPARTIDOS: 0

Invitada al programa de Mirtha Legrand, Alessandra Minnicelli, esposa del exministro kircherista Julio De Vido, defendió a su pareja y explicó que sufre una "condena mediática que es mucho más grave que una condena penal".

Por otra parte, la mujer aseguró que su marido "está bien, tranquilo, no está deprimido, tiene mucha capacidad de adaptación".

Picante como siempre, la Chiqui le preguntó si De Vido era inocente y, categoricamente, Minnicelli afirmó: "Por supuesto, es inocente en todo". Además añadió: "Hay detenidos express y sobreseídos express".

"La detención en el caso de mi marido fue una detención preventiva para hacer un show mediático en el Congreso", detalló.

Además de criticar fuertemente a la ex presidente de la nación Cristina Fernández, Minnicelli declaró que su marido "nunca evadió impuestos, no tiene cuentas off shore, no tiene empresas en ningún paraíso fiscal".