Pacto entre impares

COMPARTIDOS: 0

Un suspiro de alivio debe haber salido de la boca del presidente Mauricio Macri al enterarse de que todas las provincias menos San Luis -otro país, un pequeño emirato aislado- firmaron el pacto fiscal.

"No hubo política, no hubo ideología, ahí hablamos de plata", dejó en un off the record un gobernador de los que pesan.

De Santa Cruz vino a rubricar el convenio el vicegobernador: la señora gobernadora, hermana del ex presidente Néstor Kirchner y cuñada de Cristina, disfrutaba de unas merecidas vacaciones en Europa junto a una amiga.

Más allá de las apostillas de color, que se cuentan por docenas, lo cierto es que el pacto busca comenzar a equilibrar algunas cosas entre impares: la distancia que media entre la CABA y Formosa, por ejemplo, es abismal. No, no hablamos de cuestiones de población, calidad de vida o esas cosas, hablamos del uso y la generación de recursos.

El problema central de cualquier pacto fiscal en la Argentina son las enormes asimetrías entre las provincias, que medidas en cuánto son capaces de generar en recursos propios para afrontar sus gastos brindan en algunos casos realidades aterradoras.

Esto se puede ver en detalle en un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) -cuyo director, Nadin Argañaraz, estuvo en Mendoza hace pocos días en el seminario que organizó la UCIM-, que arrojó que los ingresos propios de 14 de las 24 provincias representan a lo sumo un 31% de sus ingresos totales anuales. Atraso económico que además, y como no podía ser de otra manera, coincide con estados provinciales de notable atraso político, feudos y cacicazgos inmemoriales ya para la mayoría de la población.

"En el podio de las provincias más dependientes están Formosa, La Rioja y Santiago del Estero. En la primera, los ingresos provinciales representan apenas el 9% de la masa total de ingresos anuales del distrito. En La Rioja son el 10% y en Santiago, el 12 por ciento.

Las siguen Jujuy y Chaco, con el 14%; Corrientes (16%) y Catamarca (18%). Otras cinco provincias superan el 20% de dinero propio en sus arcas. Son San Luis (21%), Salta, (23%), Entre Ríos y Misiones (27%), y Tucumán (29%). No deja de ser llamativo el caso de San Luis: no firmó el pacto fiscal cuando ocho de cada diez pesos deben serle suministrados por la Nación. El vedettismo de sus patrones de estancia es tal que juegan con el destino de sus recursos -en última instancia su gente- sin quedar nunca claro cuáles son sus verdaderos propósitos.

El ranking de las provincias menos independientes del poder central se completa con San Juan, que genera el 30% de sus recursos, y La Pampa, que la supera por un punto: el 31% de sus ingresos son propios.

Del otro lado, es decir, los estados que generan mucho mayor cantidad de recursos propios para cubrir sus necesidades, se ubican la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego, Córdoba, Río Negro y Santa Fe.

CABA genera el 77 por ciento de sus recursos, mientras que Neuquén se ubica con diez puntos porcentuales menos. Si buscamos Mendoza en esta lista, se encuentra sexta entre las que más ingresos propios obtienen, con un 47%. Solo las cinco que la preceden generan más de la mitad de sus recursos.

Visto desde una posición neutral, el modelo de país que describen estos datos parecería ser solidario y progresivo: aquellos estados más poderosos financian a los más pobres y atrasados. Pero se debe ser más cruel y realista en la descripción. El sistema político, las casi tres décadas de hegemonía peronista que formatearon las relaciones económicas y de poder de la Argentina, generaron esta trama de caudillos impresentables, manteniendo a su gente sumida en la pobreza, arrodillados frente al mandamás de turno y garantizando el poder, el apoyo en el Parlamento y ciertos negocios oscuros, como la participación de una empresa de Boudou en la negociación de deudas de Formosa, la provincia modélica de ese estado de cosas.

En ese entorno salió el pacto fiscal, tratando de consensuar con esas realidades bien diferentes. Además, hay otro detalle que pone todo el esquema en rojo. Para hacer más competitiva la economía, se propone ir eliminando gradualmente Ingresos Brutos, el más distorsivo de los impuestos, pero a la vez el que va enteramente a las provincias. Es decir, generarán aún menos recursos, ampliarán su dependencia.

Dicho de otro modo, el pacto impone un compromiso de seriedad de gestión, austeridad, madurez en el manejo de cuentas públicas y cuidado de los recursos que para la mayoría de las provincias es inédito.

La Argentina del pacto busca un destino que impondrá sacrificios si es que se quiere salir del atraso. Pero el atraso es muy cómodo, y un pingüe negocio para un gran parte de nuestro territorio y sus líderes políticos. ¿Serán capaces? Las dudas están a la orden del día.