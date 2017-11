Un "clon de Pichetto" en la Cámara de Diputados

Especial de NA, por Emiliano Rodríguez (*) Un mes y medio de intensa actividad legislativa quedará por delante en el Congreso de la Nación antes de que finalice el año, tras el ingreso de los proyectos de reforma que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.

Los debates comenzarán con la misma configuración parlamentaria que le permitió a la Casa Rosada, por ejemplo, avanzar con el desafuero del diputado kirchnerista Julio De Vido -hoy preso en la cárcel de Marcos Paz acusado de presuntos actos de corrupción-, aunque se prevé que concluyan, en su amplia mayoría, largamente después del 10 de diciembre.

Ese día se producirá un recambio en el Congreso con la asunción de los legisladores que resultaron electos en los comicios del 22 de octubre pasado y la consecuente salida de aquellos que finalizan su mandato. En este contexto, si bien se destaca la llegada al Senado de la ex presidenta Cristina Kirchner, el Gobierno se vería -en principio- beneficiado después de "apretar F5" en el teclado operativo del Parlamento y "refrescar" la composición de las bancadas.

Entre quienes deberán recoger sus pertenencias y marcharse a comienzos del mes próximo figuran, entre otros, el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, y su aliada líder del GEN, Margarita Stolbizer; de igual modo que los diputados kirchneristas (del núcleo duro) Héctor Recalde, Diana Conti, Juliana Di Tullio y el senador Ruperto Eduardo Godoy.

Conti es la misma legisladora del Frente para la Victoria (FpV) que abogaba por una "Cristina eterna" allá por 2011, antes de que Massa se alzara en la provincia de Buenos Aires con una victoria crucial en las elecciones legislativas de 2013, para sepultar la fantasía kirchnerista de promover una re-reelección de la jefa de Estado vía reforma constitucional.

Claramente, la salida del Congreso de diputados y senadores de la oposición que hace cuatro años fueron designados "a dedo" en las nóminas de candidatos por el Gobierno anterior debería favorecer a la administración macrista en su afán por lograr una rápida aprobación de los proyectos que impulsa.

¿Por qué? Porque en esta ocasión fueron los gobernadores, y no la mesa chica kirchnerista, los que se encargaron de armar las listas y una vez que los legisladores que hayan sido electos se incorporen al cuerpo parlamentario se espera que respondan a esos mismos mandatarios provinciales -del peronismo- de quienes el Gobierno de Macri acaba de recibir un "pulgar hacia arriba" para avanzar con las reformas. Disputas dentro del PJ

Proyectos clave para la administración macrista mantendrán ocupado al Congreso hasta fines de año probablemente, más allá de que aún no se lanzó la convocatoria formal para llevar adelante sesiones extraordinarias. Ese "paquete" incluye al Presupuesto 2018, además de las propuestas oficiales vinculadas al ámbito laboral, jubilatorio, tributario y/o fiscal.

Para evitar el fracaso que significó su intento fallido de reforma política el año pasado, el Gobierno debe buscar y necesita irremediablemente lograr consensos, ya que si bien recibió un espaldarazo significativo en las urnas en los pasados comicios de medio término, no le alcanzarán los votos propios -ni antes ni después del 10 de diciembre- para sellar con un "aprobado" cada una de las iniciativas que propone.

En este sentido, e incluso a pesar del "visto bueno" otorgado por los gobernadores -con excepción de San Luis hasta el momento-, las disputas de poder que se libran por estos días puertas adentro en el Partido Justicialista (PJ) podrían llegar a afectar las aspiraciones de Macri de tener resueltas todas estas cuestiones parlamentarias con la mayor celeridad posible.

En el Senado, los proyectos de Reforma Laboral y Responsabilidad Fiscal quizás obtengan media sanción justo antes de que Cristina desembarque en diciembre próximo, por ahora con una estrategia política incierta, después de haber jurado como integrante de la Cámara alta el 29 de noviembre.

Ya con la ex Presidenta en el recinto se espera que los senadores debatan sobre el Presupuesto 2018 y la Reforma Tributaria, por ejemplo. Para ese entonces, el jefe de la bancada del PJ-FpV, Miguel Pichetto, de perfil "acuerdista", deberá convivir –y por qué no, rivalizar también– con Cristina Fernández de Kirchner y sus probables aliados.

Con el peronismo aún transitando por un proceso de reconstrucción con final abierto por estos días, después de la seguidilla de bofetadas recibidas en contiendas electorales de las que tomó parte desde 2013 a la fecha, al Gobierno le resultaría sumamente útil disponer de una suerte de "clon de Pichetto" en la Cámara de Diputados.

Es decir, un legislador –del PJ– dispuesto a respaldar en el recinto las iniciativas oficiales que cuenten con el apoyo de gobernadores peronistas y de la cúpula de Confederación General del Trabajo (CGT), por ejemplo, como se aguarda que ocurra con Pichetto y sus colegas afines cuando sea el turno de votar la Reforma Laboral en el Senado. Bossio y la estrategia K.

Si se tratara de una película de ciencia ficción en la que el Gobierno estuviera a cargo del guión, Macri posiblemente escogería a Diego Bossio o a algún delfín del ex funcionario kirchnerista devenido en diputado anti-K para inocularle el "ADN pichettista" y así forjar un "clon" del patagónico en la Cámara baja.

Un legislador que lidere y que responda más a los intereses de los gobernadores -en sintonía con el Gobierno- y de la CGT que de ocasionales referentes partidarios: un rol que, dicho sea de paso, pretende asumir Cristina, mientras se involucra en la designación de autoridades del PJ Bonaerense, después de haberse convertido en la candidata peronista más "popular" en octubre pasado, con casi 3,5 millones de votos en la Provincia.

Claro que más allá de los puentes tendidos con el Gobierno, a Pichetto –quien suele comparar este período de rediseño interno por el que transita el PJ con el que ha debido recorrer el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México tras su salida del poder en 2000 después de 71 años consecutivos gobernando-, esa postura "acuerdista" le provoca cada tanto algunos dolores de cabeza, al ser atacado por "fuego amigo".

Según pudo averiguar NA, uno de los senadores de la oposición que más enojado está con el patagónico es el formoseño José Miguel Mayans, quien le recrimina a Pichetto que no reúne al bloque para deliberar sobre los asuntos pendientes de consenso interno. Quizás el patagónico tenga temor de que se arme un revuelo que lo afecte y que pueda trascender a los medios.

Y por eso no convoca a reuniones...

Porque aparte, analizando la situación dentro de la bancada del FpV-PJ, no está claro todavía cuál será la estrategia de Cristina una vez que asuma: ¿Intentará sumarse al interbloque que actualmente conduce Pichetto para comenzar a forjar desde allí su propio liderazgo –es poco probable ciertamente que se subordine- o formará un "mono-bloque" y encomendará a sus leales la misión de esmerilar al ex diputado nacional e intendente de Sierra Grande, Río Negro?

También existe la posibilidad de que la expresidenta busque construir un bloque propio, integrado por unos diez senadores en total, entre ellos, la camporista Anabel Fernández Sagasti, a quien Cristina había designado al frente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en mayo de 2015, cuando el kirchnerismo pretendía barrer al fallecido juez Carlos Fayt de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Un bloque propio también podrían armar los senadores misioneros encabezados por el exgobernador provincial Maurice Closs y los santiagueños. Así, dispondrían de más "juego propio".

En tanto, se mantiene la incertidumbre por estos días en torno de lo que puedan resolver los pampeanos y el propio Mayans, quien –todavía- responde a Gildo Insfrán en momentos en los que las balas le pican cerca al mandatario de Formosa tras la detención del ex vicepresidente Amado Boudou: ambos están acusados -entre otras cuestiones- de haber cometido presuntas irregularidades en la renegociación de la deuda pública que esa provincia en 2009. (*) - Secretario general de redacción de Noticias Argentinas (NA); erodriguez@noticiasargentinas.com; @efrodriguez012.