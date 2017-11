UCR: que se quiebre, pero que no se doble

COMPARTIDOS: 0

En la vorágine de lo que le sucede al país en los últimos tiempos, pasa desapercibido el fuerte movimiento interno que se está produciendo en las filas del centenario partido. Entidad política que es la columna vertebral para que hoy Mauricio Macri gobierne la nación y el partido del presidente se haya propalado con crecimiento al son de la gestión de Cambiemos. Esto último sea quizá, el panorama que haya encendido las luces rojas de la existencia y razón de ser de la Unión Cívica Radical. Partido, que en honor a la verdad, desde la figura de su fundador Leandro Nicéforo Alem en adelante siempre vivió entre turbulencias internas porque así fue concebido. Permanente debate que le daba (¿le da?) la esencia de vivir en democracia, a diferencia del verticalismo que después sobrevendría con Juan Perón y el Movimiento Nacional Justicialista.

Un antiguo dicho criollo que reza “facón nuevo se quiebra, pero no se dobla” fue tomado y acondicionado a los avatares de la vida radical como un imperativo de lucha o llamado de atención: “que se quiebre, pero que no se doble”. Expresión que se escuchó por décadas en cada cimbronazo interno y externo que tuvo la UCR, algo que hoy no se escucha. Por eso, muchos se preguntan por qué y si eso es parte de una crisis que va en aumento y que en breve será incontenible. Otros consideran que es porque los radicales nunca se doblarán, aun en una gestión en la que indirectamente han tenido mucho que ver.

A propósito, se escucha por ahí que “por lo menos en esta gestión no nos cascotean como lo hicieron groseramente en el primer gobierno de Cristina Kirchner”. "Es lo mismo", dicen otros al argumentar que en los dos casos ayudaron electoralmente para que se alcance la máxima Magistratura. Sin embargo no fueron tenidos en cuenta a la hora de toma de decisiones claves para el país. Que en muchos casos son decisiones que perjudican a la gente y que, a los radicales los hace responsables, porque para la ciudadanía son parte del Gobierno.

No es fácil para un radical ser segundos en el país. Pesa en él la figura y la gestión del extinto presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Del mismo modo el fracaso bañado de mucha corrupción y destrucción económica que implicó el gobierno de Fernando De la Rúa y que desembocó en la crisis del 2001.

Quienes militan el radicalismo son concientes que necesitan aglutinarse en torno de una figura que los haga transitar hacia el 2019, mostrándose ante la gente como una alternativa de capacidad política e institucional que puede gobernar la nación. Falta saber si existe esa figura, si el radicalismo quiere gobernar en el futuro al país; si esas capacidades se han acotado solo para continuar respaldando a un partido ajeno a sus conceptos doctrinarios como es el PRO o si la figura de Ernesto Sanz continúa teniendo el mismo peso que llevó a su partido al acuerdo con Mauricio Macri. Esto último es, quizá, lo emblemático para saber gran parte del futuro del radicalismo, si es que lo tiene y hay interesados en que lo tenga.

En Mendoza, el radicalismo encolumnado detrás de la administración de Alfredo Cornejo y las buenas relaciones con la Casa Rosada, hace que no se noten los cuestionamientos internos que en el resto del país se están haciendo. Aunque es significativo el alejamiento que han tomado de la coalición de Cambiemos figuras como Julio Cobos y un importante número de dirigentes mendocinos. Muchos de ellos participaron del último cónclave ucerreista nacional con la asunción de nuevas autoridades partidarias, un evento que tuvo cargado de muchos señalamientos de la realidad del país y el rol que le compete al centenario partido. Momento donde los radicales se retiraron a sus provincias con la tarea de hablar con sus afiliados del futuro del partido y la permanencia del mismo en el frente Cambiemos.

Incógnitas que se irán develando en los meses que vienen, tiempo en el que los radicales deberán decidir el futuro de su partido y sus roles en la vida del país, donde esto último, en Mendoza, la proyección de Alfredo Cornejo también pesará para dilucidar lo que haga la UCR de aquí. Aspecto más ligado a esto, que lo que pueda tan siquiera sugerir para ese tiempo Ernesto Sanz. Sin perder de vista esa figura siempre presente, emblemática y con mucha incidencia, que implica Julio Cobos.

Solo queda esperar el camino que tomen los radicales. Sería errado pensar que a la Nación no le importa el destino de los radicales. Porque sería como desconocer una parte de la matriz política de un legendario partido que ha tenido que ver en la esencia de muchas cosas buenas que le sucedieron a los argentinos, como recuperar la democracia y los valores democrático que se instalaron definitivamente desde aquel lejano octubre de 1983. Momento donde la UCR tuvo la absoluta convicción de que se podía quebrar, mas no doblar.

(*) Periodista de medios del Grupo Cooperativa.