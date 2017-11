El líder Nápoli recibe al Milan en San Paolo

Napoli, puntero con 32 unidades e invicto en la Serie A de la Liga de Italia, recibirá a Milan (19) en el reinicio del fútbol tras el fracaso del seleccionado "Azzurro" en el Repechaje ya que no clasificó para el Mundial de Rusia 2018, en una jornada que tendrá también el tradicional clásico entra Roma y Lazio, en el marco de la fecha 13.

El Napoli será local en el estadio San Paolo, donde brilló el astro argentino Diego Maradona entre 1984 y 1991, este sábado desde las 16.45 y será arbitrado por el romano Daniele Doveri.

Entre los probables titulares del Milan estará el argentino Lucas Biglia (ex Argentinos Juniors e Independiente) y entre los suplentes figuran sus compatriotas José María Mauri (ex Belgrano de La Pampa), Gabriel Paletta (ex Banfield y Boca) y Mateo Musacchio (ex River),