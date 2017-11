La primera foto de Ailén Bechara donde muestra su pancita de embarazada

COMPARTIDOS: 0

Ailén Bechara contó hace poco que vive el momento más feliz. Junto a su novio, el representante de futbolistas Agustín Jiménez, esperan su primer hijo. Los chicos tenían ganas de ser papás y habían dejado de tomar recaudos pero la noticia les llegó antes de lo que esperaban.

La modelo oriunda de Darregueira está de ocho semanas, tiene fecha de parto para julio del año que viene y aunque es todo muy reciente, ella dice que ya se le nota el embarazo. Compartió una foto en Instagram en la que se la ve con algo de formita.

¿Será el baby o el movimiento del vestido? Sea como sea, es la pancita más deseada.

A propósito del embarazo, Ailén reveló cómo fue que se enteró que será mamá. Cuando se hizo el test estaba sola con una amiga y de hecho, ella se enteró antes que el futuro padre. Es porque la modelo le pidió a su amiga que chequeara que veía el mismo resultado – ¡positivo!. Recién después le mandó por WhatsApp una foto a su novio y a la noche repitieron el procedimiento, con otro análisis más moderno que hasta le indicó de cuántas semanas estaba.

Por último, si bien está súper enamorada de su novio, no tiene intenciones de casarse en el futuro próximo. Dice que tal vez podría pasar por el altar después de que nazca el bebé (aún no saben el sexo). “Tengo ganas de sentirme bien y de poder disfrutar de la fiesta de casamiento, cosa que embarazada se complicaría. Puede ser el año próximo, pero embarazada no quiero dar el sí”.

Te puede interesar:

Cumbio presentó a su pareja ¡y está más irreconocible que nunca!https://t.co/5fSqF8afpH — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) November 16, 2017

Mirá también: