Felix “Si el Justicialismo no está unido, estaré en un monobloque que trabaje por Mendoza”

La interna en el partido justicialista se profundizó luego de las elecciones y a pesar de que en la legislatura el martes pasado decidieron (en "equipo") no dar quorum, ese mismo día se han dejado ver fuertes diferencias.

Lo cierto es que después de la aplastante derrota electoral, el partido quedó algo desmembrado.

Sobre este tema, habló Omar Félix, presidente del PJ y ex candidato a diputado nacional.

Consultado sobre su visión de sobre el partido a nivel provincial, después de la contienda electoral, dijo "Desde luego que siempre después de un proceso electoral y con un resultado que no fue el mejor hay un proceso de debate interno, de reacomodamiento y autocrítica profunda que se está llevando a cabo puertas adentro del partido. No tiene que ver con lo del bloque de Diputados. El caso de la renuncia del diputado Cofano a la presidencia del bloque, tiene que ver con algo más personal de inconvenientes prácticos para estar al frente de la conducción del bloque. Incluso por la distancia a su lugar de residencia, le impide dedicarse con más tiempo a esta labora y trabajar más en la coordinación del bloque. Eso ha generado problemas y él consideró que quien se haga cargo del bloque tiene que tener más tiempo disponible en la Ciudad de Mendoza para poder hacer esta tarea"

Lo cierto es que aparecieron declaraciones muy duras de Cofano en los diarios locales. Este hombre defiende cuestiones puramente políticas y dice que el Justicialismo no quiere apoyar a la reforma laboral concertada con la CGT y que hay demasiado garantismo. De algún modo ppareciera que detrás de todo esto hubiera distintas concepciones ideológicas en pugna entre sí.

En cuanto a esto Felix dijo "La verdad es que todavía no he leído las declaraciones de él. El tema del apoyo o no a la reforma laboral. En principio nosotros hemos dejado firme, incluso por compromiso electoral, que cualquier reforma que afecte a los derechos de los trabajadores no lo vamos a apoyar. Esto lo dijimos con claridad durante la campaña y lo sostenemos. Esto se da en el momento del debate. Justamente esta reforma que no es el ámbito la Legislatura provincial, no es el tema de debate, es otro ámbito de debate. Pero en muchos temas hay diferencias de opinión. Pero esto no es nada nuevo. Siempre en el Justicialismo ha habido diversidad de opinión, porque no somos una fuerza política de pensamiento único, lo cual nos diferencia quizá de otras fuerzas políticas. Somos más un partido político, que congrega a diferentes formas de pensamiento. Esto requiere de lo que de alguna manera no ha estado pasando, que es la búsqueda de unidad de concepción para tener unidad de acción. De esto se trata y es el esfuerzo que tenemos que hacer para lograr esa unidad de concepción.

Sin embargo, Felix no parece muy optimista y en caso de que la grieta entre peronistas se siga ensanchando, el referente político del sur mendocino, adelantó: Yo lo dije en la campaña y para mí es palabra dada a los mendocinos, dije con claridad que si el Justicialismo no estaba unido en un solo bloque yo estaré en un monobloque que trabajará por los intereses de la provincia de Mendoza. Y es lo que haré en principio.

