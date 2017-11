Vandenbroele declaró que se cruzó con Boudou en reuniones sociales

COMPARTIDOS: 0

Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, dijo a la Justicia que se cruzó con él en reuniones sociales con intercambio de saludos formales, al declarar como imputado protegido ante el fiscal federal Jorge Di Lello.

El titular del fondo de inversión “The Old Fund” que se quedó con la imprenta Ciccone Calcográfica definió así su conocimiento del ex vicepresidente al declarar como imputado protegido en la fiscalía de Jorge Di Lello el miércoles último.

Vandenbroele mencionó a Boudou en estos términos y no describió haber mantenido con él alguna relación de amistad o un conocimiento más profundo, agregaron las fuentes judiciales.

Además, aportó documentación vinculada a otros sospechosos en el caso, como una tarjeta personal de uno de ellos y el contenido de un correo electrónico.

Todo esto constará en el legajo que la fiscalía entregará al juzgado de Lijo en el transcurso de la mañana y luego el magistrado mantendrá una audiencia con Vandenbroele y el fiscal.

Lijo incluyó el lunes pasado de manera provisoria al acusado en el programa de protección de testigos e imputados pero esto quedará firme si resuelve homologar el acuerdo que se haya hecho en la fiscalía.

Tras las preguntas vinculadas a su declaración como arrepentido, el magistrado analizará los dichos del acusado ante el fiscal y luego resolverá si alcanzan para homologar un acuerdo que lo beneficie.

