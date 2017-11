Frigerio: "No se puede vivir eternamente con déficit y de prestado"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo este viernes que el pacto fiscal que firmaron la Nación y las provincias "se tiene que cumplir", ya que -advirtió- "no se puede vivir eternamente con déficit y de prestado".



"Yo creo que este acuerdo se va a cumplir y se tiene que cumplir. Es que no se puede vivir eternamente con déficit y de prestado. Por eso, (el pacto) implica un esfuerzo común del Estado nacional y las provincias", enfatizó el funcionario.



En declaraciones a medios porteños, Frigerio resaltó: "hicimos un gran esfuerzo para lograr borrón y cuenta nueva y se terminen así los juicios de las provincias a la Nación por la coparticipación".



A su criterio, "no hay hay recursos para pagar más de lo que crecen los precios. No se puede hacer demagogia".



Además, el ministro minimizó que la provincia de San Luis no haya sellado el acuerdo: "el hecho que no haya firmado ayer no implica que no lo pueda hacer en los próximos días".



También, estimó que el pacto será debatido en sesiones ordinarias en el Senado, y en extraordinarias en Diputados, para ser aprobado "a fines de diciembre".



Con respecto al régimen previsional -uno de los puntos del pacto- Frigerio garantizó que las jubilaciones "van a tener un sistema que garantice que no pierdan poder de compra. En cambio, hoy están muy atadas al ciclo económico".



"Lo importante para el haber jubilatorio es la previsibilidad.



Los jubilados tienen que saber que independiente de lo que ocurra con la economía, sus ingresos no van a perder con la inflación", añadió.



Con ese fin, Nación y provincias acordaron tratar un proyecto de ley en el Congreso para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación; asimismo, se van a eliminar las jubilaciones de privilegio.



El funcionario explicó que "vamos a financiar los déficits de las cajas jubilatorias provinciales con regímenes hasta alcanzar la igualdad con el sistema nacional".



"La jubilación se va a calcular sobre el 82% del salario mínimo, vital y móvil en cada momento, siempre que cumplan con los requisitos jubilatorios", subrayó.

