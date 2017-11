Burzaco negó haberle pagado "sobornos" a Cristina Kirchner

COMPARTIDOS: 0

El ex titular de Torneos y Competencias Alejandro Burzaco negó haberle pagado "sobornos" a la ex presidenta Cristina Kirchner mientras que indicó que las coimas quedaban registradas con el nombre de pila de la ex mandataria.



"¿Usted pagó sobornos a Cristina Fernández de Kirchner", le preguntó el fiscal Samuel Nitze a Burzaco, quien respondió: "No, señor", mientras que al ser consultado acerca de los pagos a dirigentes del programa Fútbol Para Todos, dijo que esas coimas quedaban registradas bajo el nombre "Cristina".

Burzaco declaró por segundo día como testigo por parte de la fiscalía en el juicio que se lleva a cabo en Brooklyn por el FIFA Gate y según revelaron agencias internacionales y medios estadounidenses, explicó cómo el programa Fútbol Para Todos quedó involucrado en la trama de corrupción.



"En el año 2009, la Asociación del Fútbol Argentino y el gobierno decidieron lanzar un programa llamado Fútbol para Todos, lo que generó que se dieran de baja de manera unilateral los contratos que teníamos con ellos. Fue un gran impacto negativo para nosotros, sufrimos un gran impacto económico como empresa", señaló.

En su rol de arrepentido, el CEO de Torneos y Competencias reveló luego: "El gobierno siguió acosando o atacando a Torneos y a Clarín hasta el año 2011. A mediados de 2011, el gobierno terminó probablemente el segundo contrato más importante que teníamos con Clarín, que era el de la segunda división.



Finalmente logramos retener los derechos de la producción de la segunda división. Pudimos con esto mantener puestos de trabajo".



"Para mantener estos contratos también tuvimos que pagar coimas. A Jorge Delhon (quien se quitó la vida arrojándose a las vías del tren tras la declaración de Burzaco), que era un abogado contratado para el programa Fútbol para Todos, y a Pablo Paladino, coordinador general de Fútbol para Todos", agregó Burzaco detallando que esos pagos fueron "desde fin de 2011 hasta fin de 2014".



Además Bruzaco dijo: "(Julio) Grondona me mencionó a mediados de 2009 que no tenía ningún compromiso ni con Torneos ni con Clarín relacionado a los derechos de TV del fútbol argentino, en la medida que nunca le pagamos coimas por eso".



Más temprano, el ex empresario había declarado frente a la Fiscalía de Nueva York que la empresa brasileña Globo y la mexicana Televisa, junto a Torneos, acordaron "repartir la carga" para pagarle a Grondona una coima de 15 millones de dólares para obtener los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030.



En tanto, se informó que el inicio de la audiencia se demoró porque Burzaco se quebró en el estrado de testigos y según se indicó, el llanto del ex CEO de Torneos se generó luego de que el ex titular de la federación de fútbol de Perú Manuel Burga le hiciera un gesto amenazante (se pasó el dedo índice por el cuello) en dos oportunidades.



Además Burzaco contó que su hermano Eugenio, actual secretario de Seguridad, le informó después de que fue arrestado tras entregarse en Italia que la policía de Buenos Aires tenía instrucciones de matarlo para que no testificara.

"Él supo que instrucciones habían sido dadas a la policía de Buenos Aires, la más grande del país, de callarme para hacer que fuera imposible que dijera cualquier cosa en Estados Unidos, incluso matándome", aseveró al cierre del interrogatorio.

