Italia quiere llevarse a Driussi para refundar su selección

Después de su última gran temporada en River, Sebastián Driussi muestra ahora un buen nivel en el Zenit de Rusia y su carrera por ahora no tiene techo. Mientras tanto, en Italia buscan cómo rearmar el sueño de una selección que acaba de sufrir uno de los golpes más fuertes de su historia, al no haber podido clasificarse para el Mundial de Rusia. Y es entonces que surgió la posibilidad de que los dos destinos se crucen y el crack que todavía no jugó en la selección argentina de mayores termine representando a la Azzurra.