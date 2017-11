La Casa Rosada y las provincias firmaron el pacto fiscal

COMPARTIDOS: 0

El gobierno nacional anunció esta tarde que llegó a un "acuerdo histórico" con las provincias para firmar un nuevo pacto fiscal.

Finalmente hubo acuerdo Nación-Provincias y el Presidente y los gobernadores firmaron el Pacto Fiscal que se terminará de sellar con un paquete de leyes que irá en los próximos días al Congreso.

En términos generales, el acuerdo, calificado como "histórico" desde ambas partes, contempla una solución al conflicto por el Fondo del Conurbano, imponiendo una redistribución de la coparticipación y el compromiso bilateral de reducir gastos e impuestos. También, Nación y las provincias acordaron desestimar los juicios cruzados por deudas entre las jurisdicciones, incluido el que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal llevó a la Corte Suprema por unos $400 mil millones.

Vidal, que fue la última en llegar a Casa Rosada, se sentó a la derecha de Mauricio Macri y fue la primera en poner la firma en el acuerdo. Al cabo se fue con lo que había ido a buscar: el reconocimiento por el Fondo del Conurbano. Esto es: $40 mil millones en 2018 y $65 mil (en valores de 2018) en 2019.

Luego lo hicieron Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Uñac (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Alberto Weretilneck (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alfredo Cornejo (Mendoza), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba), Gerardo Morales (Jujuy), Sergio Casas (La Rioja) Omar Gutiérrez (Neuquén), Ricardo Colombi (Corrientes) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad).

También lo hicieron los vicegobernadores Pablo González (Santa Cruz), Mateo Daniel Capitanich (Chaco) y José Neder (Santiago del Estero).

San Luis es el único distrito que hasta el momento no firmó: estuvo el vice Carlos Ponce, emisario del gobernador Alberto Rodríguez Saá, que sigue de vacaciones en Europa, pero planteó algunas objeciones y dilató la firma. Esta tarde, tras una reunión que mantendrá con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, podría sumarse.

A continuación, un detalle de los puntos principales del convenio, según informaron a NA fuentes oficiales:



1- Compromiso de las provincias para bajar "impuestos distorsivos", como Ingresos Brutos y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años.

2- Ley de Responsabilidad Fiscal: compromiso para aprobar y adherir al proyecto de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

Las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años.

3- Acuerdo por el Fondo del Conurbano: 40 millones de pesos en 2018 y 65 millones en 2019 para la provincia de Buenos Aires.

4- Ley de Ganancias: derogación del artículo 104.

5- Juicios: todas las provincias (menos San Luis) acordaron desistir de los juicios contra el Gobierno nacional (340.000 millones de pesos las provincias y $400.000 millones la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano).

6- Ley de revalúo impositivo: se coparticipará el impuesto.

7- Impuesto al cheque: 100% a la ANSeS.

8 - Régimen previsional:

a. Se acordó tratar un proyecto de ley en el Congreso para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación.

b. Se acordó garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil.

c. Eliminar las jubilaciones de privilegio.

9- Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit de las cajas previsionales no transferidas.

10- Ley de Responsabilidad Fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una Ley de Responsabilidad Fiscal en los municipios de cada una de sus jurisdicciones.

11- Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado.

Una situación especial fue la de Santa Fe y San Luis, que obtuvieron un fallo favorable de la Corte Suprema y que el Ejecutivo deberá resarcir por lo que Nación, desde 2006 y durante la era K, les retuvo en forma inconstitucional: fue el 15% de la coparticipación para financiar a ANSeS y un 2% para la AFIP. Estiman que se trata de 35 mil millones de pesos para Santa Fe y unos $11 mil millones para San Luis.

En principio, Lifschitz aceptó la propuesta -siempre que se acuerde luego la forma de pago- y también firmará. "Logramos incorporar que antes del 31 de marzo tiene que estar acordado el pago de la deuda", explicaron cerca del mandatario a este diario.

Por el momento, San Luis no firmó, pero fuentes de la gobernación confirmaron que el vice se reunirá esta tarde con Frigerio para intentar acercar posiciones.

En Casa Rosada dicen que está acordado que la iniciativa entre por el Senado, donde los gobernadores tienen una influencia mayor sobre los legisladores. La movida servirá para que el paquete de leyes sea aprobado antes de que ingrese Cristina Kirchner a la Cámara Alta.