“Donde otros ven un problema... nosotros vemos una solución”

En momentos en que muchos padres se encuentran preocupados por encontrar un espacio dentro de una escuela de verano para sus hijos, para los padres que tienen un hijo discapacitado esa tarea se presenta como una misión casi imposible, decimos “casi” porque en el gran Mendoza hay una colonia de vacaciones inclusiva y se trata de la escuela de verano de la Fundación Notti.

La fundación Notti es una organización sin fines de lucro creada en 2002, que desde sus comienzos orientó sus objetivos al trabajo intensivo de la problemática de sanidad infantil en cada área que demanda el Hospital pediátrico Dr. Humberto Notti. Con el tiempo y gracias a la suma de voluntades han logrado colaborar con comedores comunitarios, municipios, institutos de desarrollo de capacidades e incluso con otros efectores de salud de la región.

“Nosotros colaboramos permanentemente con el hospital en lo que es aparatología., capacitación de su personal a su vez asistimos a los chicos que nos envían desde el hospital por distintas necesidades, ya sean leche pañales y también tenemos incorporado dentro de la fundación un departamento de Educación física del hospital que funciona dentro de la fundación, y atiende cerca de 400 chicos al mes con distintas patologías para su rehabilitación en el gimnasio que está adecuado para cumplir con esas necesidades, los chicos tienen la posibilidad de hacer distintas actividades dentro de nuestro predio” dijo Carlos Moreno, vicepresidente de la Fundación en comunicación con Estudio 91.7.

Además la fundación posee un Jardín maternal del hospital al que asisten tanto los hijos de los empleados, como así también otros chicos de la comunidad. El pago de los profesionales docentes es posible gracias a un subsidio aunque del resto de los gastos se hace cargo la misma organización asumiendo los costos.

Escuela de verano para todos

Sin duda una de las actividades que más atención ha despertado en los últimos días es la escuela de verano que la fundación posee y administra. “Es una escuela integrada donde atendemos a todos los chicos porque donde otros ven un problema nosotros vemos una solución, para nosotros todos los chicos son iguales” explica Moreno sobre la escuela que el próximo mes abre las puertas para recibir a chicos y no tan chicos durante el verano y que se perfila como una de las pocas que integra a chicos con diferentes discapacidades. “tenemos que darles la mayor contención posible, por eso nuestra escuela siempre ha sido integrada” explica sobre un espacio en el que confluyen cada verano chicos con o sin capacidades diferentes en las mismas actividades.

Carlos comentó que si bien la escuela de verano tiene un costo, el mismo se adapta a las realidades de las familias “La gente que tiene capacidad de pago o que tiene obra social tiene un costo de 3600 pesos y que se puede pagar de diferentes formas, la gente que no tiene capacidad de pago no paga nada y hay gente que puede pagar la mitad y entonces se lo beca para que pague el 50%. Porque mantener esto es bastante complicado cuando uno no trabaja con subsidios del estado o ayuda estatal permanente” detalló el vicepresidente de la fundación aunque si aclaró que cuentan con el apoyo de municipios y que esa ayuda es muy importante. Es el caso de la Municipalidad de Guaymallén quien colabora con mano de obra para lo que necesiten de mantenimiento como así tambien el caso de los municipios de Las Heras, Godoy Cruz y Capital quienes también colaboran con la organización como prontamente lo hará la municipalidad de Luján de Cuyo.

“Nosotros no hablamos de discapacidad, nos ocupamos. Nuestra idea es integrar para abarcar todas las personas, es integradora para que esa persona se sienta contenida y sepa qué hay un espacio donde puede acudir y todos son bienvenidos” aseguró.

Campaña “Un pasito más”

El vice de la fundación hablo de la campaña que por estos días los tiene ocupados y buscando adhesiones, y que tiene como principal objetivo terminar la pileta de hidroterapia y rehabilitación “Pedimos una donación de 150 pesos en forma mensual que no es mucho si uno se pone a ver lo que puede hacer con 150 pesos” Carlos explicó que es fundamental terminar esa obra ya que hay muchos chicos que no van a rehabilitación porque el lugar donde la tienen que hacer es un lugar inaccesible para quienes tienen alguna dificultad motriz o se encuentran en proceso de recuperación “hoy en día el hospital Nottti alquila unos andariveles en una sede privada que tiene difícil acceso más cuando tienen que bajarse del colectivo y transitar 800 metros de tierra cuando hay chicos que van con bastones, andadores o sillas de rueda y chicos que no pueden acceder a ese lugar por lo que de un 100 % de chicos que necesita rehabilitación debe ir un 30 %”

Moreno también contó a Buen día Ciudadano que tienen otro proyecto en carpeta y se trata de la construcción de un hospedaje para los padres de chicos que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente y su familia mientras dura la rehabilitación. “Nosotros tenemos profesionales de primera línea y estamos trabajando en conjunto con ellos en otro proyecto que es una vez que esté terminada la pileta hacer un hospedaje para chicos que son operados íntegramente, se trata de una intervención que va desde la Columna a miembros superiores e inferiores y que es una operación que da muy buen resultado, el problema está en que cuando esos chicos no tienen la rehabilitación correspondiente la operación se hizo en vano y por eso nuestra idea es tener el centro de rehabilitación el hospedaje para esos papás que tienen que estar 30, 60 o 90 días, hasta que el chico salga caminando”

Quienes deseen colaborar con la fundación pueden comunicarse al teléfono 4450559 o bien acercarse a Bandera de los Andes al 2876 (a 200 metros del Hospital).

Mas información: www.notti.org