La hija de la mendocina desparecida, Viviana Luna, denuncia desamparo y falta de acción

Apoyada por su padre y con las emociones a flor de piel, Ayelén critica duramente a la fiscal Claudia Ríos.

Con todas las agallas, asegura que no parará hasta que se haga justicia. En octubre cumplió 17 años y dice que fue el peor momento de su vida –o uno de los peores porque todo el año ha sido malo-.

Es que por primera vez su mamá no estaba. Ayelén es la hija de Viviana Luna, la mujer que fue vista por última vez el 7 de diciembre de 2016 y de quien, lamentablemente, nada se sabe a casi un año de su desaparición. Por eso llora, reclama, pide justicia y no se rinde: quiere saber qué pasó con su mamá y que la Justicia se haga cargo de su trabajo.

“El lunes 13 (de noviembre) fuimos al Palacio Judicial, con una mínima esperanza de que la Fiscal Claudia Ríos, que es la que lleva el caso de mi mamá, nos atendiera y nos explicara cómo va la investigación. Como siempre, la fiscal Ríos no nos atendió. Pasó por al lado nuestro: ella sabía que nosotros estábamos ahí para hablar con ella y no para que nos atienda el mismo secretario de siempre. Estamos cansados de que siempre pase lo mismo. No entiendo porqué a algunas personas las buscan y las encuentran sin que pasen 11 meses y a otras personas, que llevan meses o años desaparecidas, no las pueden encontrar. No entiendo.



Fiscal Claudia Ríos

Yo creo que si la fiscal o alguien supiera por lo que estamos pasando, la buscarían como al principio. Nadie sabe el dolor que llevamos dentro nuestro, nadie sabe lo que es vivir con la incertidumbre de no saber dónde está, ni cómo está. Es mi mamá y la extrañamos tanto pero tanto. Quiero justicia por mi mamá, quiero justicia por todas las personas desaparecidas. Nunca imaginé que este país y esta provincia fueran así. Nadie sabe qué puede estar pasándole ahora y, sin embargo, los integrantes de la ‘justicia’ están con la conciencia tranquila sin saber que es su responsabilidad buscarla y no parar hasta encontrarla, sea como sea. Me duele en el alma estar separada de mi mamá y que a nadie le importe. Once meses han pasado sin mi mamá, ¿y a quién le importa?. ¿A quién le importa que sus hijos estemos sufriendo? Se va a cumplir un año el 7 de diciembre y nadie hace nada para encontrarla. ¿Por qué esto tiene que ser así? La extrañamos todos los días y no hay un sólo día en el que no nos preguntemos qué estará haciendo, qué le estará pasando. Pero únicamente su familia piensa en eso porque los responsables de buscarla no lo hacen. Y tengo miedo de que pase el tiempo y no poder volverla a ver. Es mi mamá y necesito que la encuentren. No vamos a parar hasta que se haga justicia”.



Viviana Luna (45) desapareció hace 11 meses y no hay pistas sobre ella.Se supo que en su computadora dejó tres cartas escritas para sus hijos. No obstante, el contenido de los archivos, por alguna razón poco clara, no fue divulgado y algunos familiares aseguran que fueron redactadas "bajo amenaza".

"Las cartas las escribió un día antes de desaparecer. Estaban dirigidas a sus tres hijos y el contenido está reservado para la familia", contó Claudia Ríos hace algunos meses. Por su parte la fiscal señalada por la hija de la víctima, aseguró a la prensa que el caso "se sigue investigando" a pesar de las pocas pistas que hay.



