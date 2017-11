Citarían a Aníbal Fernández para declarar en la causa FIFAgate

COMPARTIDOS: 0

El fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá la indagatoria del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la causa derivada del escándalo conocido como FIFA Gate. Además, también estarán citados el ex CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, y el ex coordinador del Futbol Para Todos, Pablo Paladino.

Según indica Infobae, se los acusa del delito de defraudación a la administración pública.

El listado de indagatorias también incluye al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, ya procesado en la causa del FTP, y a Gabriel Mariotto, que había precedido en el cargo a Paladino.

Pollicita investiga una denuncia de la Procelac que se hizo después del FIFA Gate, y además de las indagatorias, pidió la inhibición general de bienes en relación a la totalidad de los imputados y su prohibición de salida del país.

La causa se activó en las ultimas horas a raíz de las declaraciones, en sede judicial, de Alejandro Burzaco, que acusó a Paladino y a Jorge Delhon, otro ex funcionario de la Jefatura de Gabinete, de cobrar cuatro millones de dólares en coimas.

